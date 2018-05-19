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Германии грозят санкции США за содействие строительству "Северного потока-2"

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За содействие строительству
За содействие строительству "Северного потока-2" Германия может получить порцию санкций / Epravda.com.ua

Германию предупредили о возможности введения санкций со стороны Соединенных Штатов Америки за содействие строительству газопровода "Северный поток-2".

Об этом в интервью Bloomberg заявил уполномоченный канцлера Германии Ангелы Меркель Петер Бейер.

На прошлой неделе во время встречи в Вашингтоне представитель администрации Дональда Трампа сообщил Бейеру о возможности введения санкций в отношении "Северного потока-2".

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"Это еще один груз для трансатлантических отношений", – уполномоченный канцлера Германии.

Бейер также подчеркнул, что строительство газопровода встречает сопротивление всех политических сил США и в Белом доме.

К слову, президент России Владимир Путин во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что реализация газопровода "Северный поток-2" не предусматривает прекращения транзита российского газа через Украину.

Что такое "Северный поток-2"? Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.

Теги: Новости политики Новости России Северный поток-2 Новости США Санкции
Источник: 24 Канал
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