У Британії закликали посилити санкції проти "осіб пов'язаних з Кремлем"
Комітет Палати громад з міжнародних справ парламенту Великої Британії закликав владу королівства ввести додаткові санкції проти певних осіб з Російської Федерації.
Про це міститься в доповіді комітету під назвою "Золото Москви: російська корупція у Великій Британії", опублікованій на сайті парламенту.
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У документі учасники комітету закликають уряд ввести більше санкцій проти пов’язаних з Кремлем осіб, включаючи заходи, передбачені законом про санкції та протидію відмиванню грошей, а також вжити заходів проти осіб, відповідальних за грубе порушення прав людини.
Однак, парламентарі не подали конкретного списку таких осіб.
Комітет також вважає, що уряд має щільно співпрацювати із союзниками з США, Євросоюзу і країн "Великої сімки" при введенні санкцій проти осіб з РФ.
"Ми закликаємо уряд досліджувати лазівки в режимі санкцій, які дозволили такій компанії, як En+ Group діяти на Лондонській біржі, і діяти спільно з країнами "Великої сімки", головними в фінансовому світі та іншими міжнародними партнерами, щоб усунути ці лазівки якомога швидше", – йдеться у повідомлені.