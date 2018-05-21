У Британії закликали посилити санкції проти "осіб пов'язаних з Кремлем"

Комітет Палати громад з міжнародних справ парламенту Великої Британії закликав владу королівства ввести додаткові санкції проти певних осіб з Російської Федерації.

Про це міститься в доповіді комітету під назвою "Золото Москви: російська корупція у Великій Британії", опублікованій на сайті парламенту.

Читайте також: У Бундестазі пропонують покінчити з "льодовиковим періодом" і зняти санкції з Росії

У документі учасники комітету закликають уряд ввести більше санкцій проти пов’язаних з Кремлем осіб, включаючи заходи, передбачені законом про санкції та протидію відмиванню грошей, а також вжити заходів проти осіб, відповідальних за грубе порушення прав людини.

Однак, парламентарі не подали конкретного списку таких осіб.

Комітет також вважає, що уряд має щільно співпрацювати із союзниками з США, Євросоюзу і країн "Великої сімки" при введенні санкцій проти осіб з РФ.

"Ми закликаємо уряд досліджувати лазівки в режимі санкцій, які дозволили такій компанії, як En+ Group діяти на Лондонській біржі, і діяти спільно з країнами "Великої сімки", головними в фінансовому світі та іншими міжнародними партнерами, щоб усунути ці лазівки якомога швидше", – йдеться у повідомлені.