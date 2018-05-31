Колишній посол США в РФ пропонує виключити Росію із Інтерполу

Колишній посол США в РФ Майкл Макфол вважає, що Росію потрібно виключити із Інтерполу після того, як в Іспанії на вимогу російського Інтерполу заарештували ворога Путіна Вільяма Браудера.

Про це екс-посол написав на своїй сторінці у Twitter. Читайте також: Міністр закордонних справ Британії заявив, коли варто чекати жорсткіших дій щодо Росії "Росію треба виключити з Інтерполу", – написав Макфол. Russian needs to be excluded from Interpol. https://t.co/xKFZdF6HzS — Michael McFaul (@McFaul) 31 мая 2018 г. Нагадаємо, 30 травня у Мадриді за ордером російського відділення Інтерполу іспанська поліція заарештувала американо-британського фінансиста, співзасновника та очільника інвестиційного фонду Hermitage Capital Вільяма Браудера. ІнтерполЦе організація, що займається пошуком певного об'єкту, людини, сприяє пошукам поліції. До складу входять 190 країн світу, які фінансують організацію на суму 59 мільйонівдоларів шляхом щорічних внесків. За розміром друга міжнародна міжурядова організація після ООН.