13:14
31 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
30°C 18°C
  • п'ятниця
    22°C 13°C
  • субота
    26°C 12°C
  • неділя
    28°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Бронзовий Путін. Нездорові політики Росії
Вєсті Кремля
23:46, 30 травня
Вєсті.UA. Реформи від Марковича. Дива Насірова
Вєсті.UA
21:46, 30 травня
Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
ЦРУ
09:00, 30 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, 30 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Колишній посол США в РФ пропонує виключити Росію із Інтерполу

424 Читать новость на русском
Колишній посол США в РФ Майкл Макфол
Колишній посол США в РФ Майкл Макфол / news.rambler

Колишній посол США в РФ Майкл Макфол вважає, що Росію потрібно виключити із Інтерполу після того, як в Іспанії на вимогу російського Інтерполу заарештували ворога Путіна Вільяма Браудера.

Про це екс-посол написав на своїй сторінці у Twitter.

Читайте також: Міністр закордонних справ Британії заявив, коли варто чекати жорсткіших дій щодо Росії

"Росію треба виключити з Інтерполу", – написав Макфол.

Нагадаємо, 30 травня у Мадриді за ордером російського відділення Інтерполу іспанська поліція заарештувала американо-британського фінансиста, співзасновника та очільника інвестиційного фонду Hermitage Capital Вільяма Браудера.

ІнтерполЦе організація, що займається пошуком певного об'єкту, людини, сприяє пошукам поліції. До складу входять 190 країн світу, які фінансують організацію на суму 59 мільйонівдоларів  шляхом щорічних внесків. За розміром друга міжнародна міжурядова організація після ООН.

Теги: Новини політики Новини Росії Інтерпол Новини США
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Андрій Курков: Донбасу зараз у книжках багато, а Криму немає
сьогодні, 13:00 Андрій Курков: Донбасу зараз у книжках багато, а Криму немає
169
Україна бреше, згадайте Скрипаля: як у Росії відреагували на інсценування смерті Бабченка
сьогодні, 12:30 Україна бреше, згадайте Скрипаля: як у Росії відреагували на інсценування смерті Бабченка
690
Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула
30 травня, 15:35 Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула
6672
Аркадий Бабченко про инсценировку своей смерти
сьогодні, 12:01 Аркадий Бабченко про инсценировку своей смерти
Аркадий Бабченко 930
Росія морочить голову: чому Лавров суперечить Путіну?
сьогодні, 10:01 Росія морочить голову: чому Лавров суперечить Путіну?
Наталія Лебідь 2311
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук