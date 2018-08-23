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Почему российский премьер Медведев не появляется на публике: в правительстве назвали причину

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Куда исчез Дмитрий Медведев
Куда исчез Дмитрий Медведев / Фото из открытых источников

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уже больше недели не появлялся на публичных мероприятиях из-за полученной спортивной травмы.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Травма, полученная во время занятий спортом, не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия", – пояснили в российском правительстве.

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Такое объяснение появилось в связи с тем, что 23 августа издание "Проект" в Telegram известило об отсутствии Медведева в публичной плоскости в течение последних 9 дней.

Глава правительства точно не в отпуске – в его графике много важных мероприятий, но все они по неизвестным причинам отменяются. Последний раз на публике премьер был 14 августа – в этот день он встречался с в.и.о. губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым,
– написали в СМИ.

Все последующие дни на сайте российского правительства появлялась информация о том, что Медведев направлял телеграммы.

Медведєв зник травма
Сообщение об исчезновении Медведева

Теги: Дмитрий Медведев Новости России Новости политики
Источник: 24 Канал
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