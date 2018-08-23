Чому російський прем’єр Медведєв не з’являється на публіці: в уряді назвали причину

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв уже більше тижня не з'являвся на публічних заходах через отриману спортивну травму.

Про це повідомляє "Интерфакс".

"Травма, яку отримано під час занять спортом, не дозволяє прем'єру проводити публічні заходи", – пояснили в російському уряді.

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Таке пояснення з'явилася в зв'язку з тим, що 23 серпня видання "Проект" у Telegram сповістило про відсутність Медведєва у публічній площині протягом останніх 9 днів.

Глава уряду точно не у відпустці – в його графіку багато важливих заходів, але всі вони з невідомих причин скасовуються. Останній раз на публіці прем'єр був 14 серпня – у цей день він зустрічався з т. в. о. губернатора Новосибірської області Андрієм Травниковим,

– написали у ЗМІ.

Всі наступні дні на сайті російського уряду з'являлася інформація про те, що Медведєв скеровував телеграми.



Повідомлення про зникнення Медведєва