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Лукашенко вперше прокоментував чутки про свій інсульт

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Лукашенко жартівливо прокоментував чутки про інсульт
Лукашенко жартівливо прокоментував чутки про інсульт / Фото з відкритих джерел

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 31 липня вперше з’явився на публіці після повідомлень про госпіталізацію з інсультом та жартома прокоментував ці чутки.

Відповідний сюжет вийшов ввечері 1 серпня на телеканалі ОНТ.

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У ньому розповідається про те, що білоруський лідер здійснив перевірку збору врожаю пшениці в Мінському районі.

"Наступного року мені доповіси. Ти ж доживеш до наступного року? Ти особливо не зарікайся, а то мене поховали минулої доби, то і тебе можуть поховати", – звернувся Лукашенко до одного з аграріїв.

Після того президент Білорусі відповідав на питання журналістів та відреагував на інформацію про можливий інсульт. Один із журналістів сказав, що всі були "раді, що чутки були надто перебільшені", на що Лукашенко відповів у жартівливій формі.

Ще кажуть, що двійник працює, ти мене так іноді щупай,
– сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у президента Білорусі Олександра Лукашенка ймовірно стався інсульт, через який його терміново забрали до лікарні. Ця інформація з'явилась у ЗМІ після того, як з 28 липня білоруський лідер не з'являвся на публіці. Водночас, у прес-службі Лукашенка чутки про його госпіталізацію назвали маячнею.

Теги: Новини політики Олександр Лукашенко Новини Білорусі
Джерело: 24 Канал
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