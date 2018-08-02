Лукашенко впервые прокомментировал слухи о своем инсульте
Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 июля впервые появился на публике после сообщений о госпитализации с инсультом и шутливо прокомментировал эти слухи.
Соответствующий сюжет вышел вечером 1 августа на телеканале ОНТ.
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В нем рассказывается о том, что белорусский лидер осуществил проверку сбора урожая пшеницы в Минском районе.
"В следующем году мне доложишь. Ты же доживешь до следующего года? Ты особо не зарекайся, а то меня похоронили в прошлые сутки, то и тебя могут похоронить", – обратился Лукашенко к одному из аграриев.
После того президент Белоруссии отвечал на вопросы журналистов и отреагировал на информацию о возможном инсульте. Один из журналистов сказал, что все были "рады, что слухи были сильно преувеличены", на что Лукашенко ответил в шутливой форме.
Еще говорят, что двойник работает, ты меня так иногда щупай,
– сказал он.
Напомним, ранее сообщалось, что у президента Беларуси Александра Лукашенко вероятно случился инсульт, из-за которого его срочно забрали в больницу. Эта информация появилась в СМИ после того, как с 28 июля белорусский лидер не появлялся на публике. В то же время, в пресс-службе Лукашенко слухи о его госпитализации назвали бредом.
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