Лукашенко впервые прокомментировал слухи о своем инсульте

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 июля впервые появился на публике после сообщений о госпитализации с инсультом и шутливо прокомментировал эти слухи.

Соответствующий сюжет вышел вечером 1 августа на телеканале ОНТ.

Читайте также: Лукашенко впервые появился на публике после слухов об инсульте: опубликованы фото

В нем рассказывается о том, что белорусский лидер осуществил проверку сбора урожая пшеницы в Минском районе.

"В следующем году мне доложишь. Ты же доживешь до следующего года? Ты особо не зарекайся, а то меня похоронили в прошлые сутки, то и тебя могут похоронить", – обратился Лукашенко к одному из аграриев.

После того президент Белоруссии отвечал на вопросы журналистов и отреагировал на информацию о возможном инсульте. Один из журналистов сказал, что все были "рады, что слухи были сильно преувеличены", на что Лукашенко ответил в шутливой форме.

Еще говорят, что двойник работает, ты меня так иногда щупай,

– сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что у президента Беларуси Александра Лукашенко вероятно случился инсульт, из-за которого его срочно забрали в больницу. Эта информация появилась в СМИ после того, как с 28 июля белорусский лидер не появлялся на публике. В то же время, в пресс-службе Лукашенко слухи о его госпитализации назвали бредом.