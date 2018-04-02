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Опубликованы правильные ответы на пробное тестирование ВНО

47 Читати новину українською
ВНО
ВНО / Zaxid.net

Абитуриенты, сдавшие тесты по пробному внешнему независимому оцениванию, могут ознакомиться с правильными ответами.

Об этом говорится на сайте УЦОКО.

Поэтому, проверить, правильно ли вы сдали тест, можно по ссылке, а определить количество полученных баллов можно до 3 апреля включительно в разделе "Определить результаты пробного ВНО", внеся результаты задачи.

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Отметим, максимальное количество тестовых баллов, которое можно получить, выполнив все задания по украинскому языку и литературе, составляет 104 балла, по истории Украины – 94, математике – 62, биологии – 80, географии – 94, химии – 80, физике – 60, с английского, немецкого, французского и испанского языков – 72 балла.

Таблицы перевода тестовых баллов в шкалу 100-200 и шкалу 1-12 будут размещены в разделе "Пробное ВНО" 6 апреля.

Добавим, 31 марта из-за некачественного технического обеспечения пробное ВНО по английскому языку было сорвано в Львовской, Волынской и Ровенской областях, поскольку не было полноценной записи – вместо 30 минут, участники прослушали запись продолжительностью около 15 минут. Далее запись просто оборвалась. По информации ЛРЦОКО, такое аудирование делали в таких масштабах впервые и диск не переслушали до конца. В результате все 470 дисков оказались бракованными.

Напомним, 24 марта состоялось пробное тестирование по украинскому языку и литературе, а 31 марта абитуриенты сдавали тест по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам.

Отметим, в этом году основная сессия ВНО пройдет с 22 мая по 13 июня.

Теги: Новости Украины Министерство образования и науки Украины Образование ВНА
Источник: 24 Канал
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