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Опубліковано правильні відповіді на пробне тестування ЗНО

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ЗНО
ЗНО / Zaxid.net

Абітурієнти, які склали тести із пробного тестування зовнішнього незалежного оцінювання, можуть ознайомитись із правильними відповідями.

Про це йдеться на сайті УЦОЯО.

Відтак, перевірити, чи правильно ви склали тест, можна за посиланням, а визначити кількість отриманих балів можна до 3 квітня включно у розділі "Визначити результати пробного ЗНО", внісши результати завдання.

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Відзначимо, максимальна кількість тестових балів, яку можна отримати, виконавши всі завдання із української мови та літератури, становить 104 бали, із історії України – 94, математики – 62, біології – 80, географії – 94, хімії – 80, фізики – 60, із англійської, німецької, французької та іспанської мов – 72 бали.

Таблиці переведення тестових балів у шкалу 100–200 та шкалу 1–12 будуть розміщені в розділі "Пробне ЗНО" 6 квітня.

Додамо, 31 березня через неякісне технічне забезпечення пробне ЗНО з англійської мови було зірване в Львівській, Волинській та Рівненській областях, оскільки не було повноцінного запису – замість 30 хвилин, учасники прослухали запис тривалістю близько 15 хвилин. Далі запис просто обірвався. За інформацією ЛРЦОЯО, таке аудіювання робили в таких масштабах вперше і диск не переслухали до кінця. В результаті усі 470 дисків виявилися бракованими.

Нагадаємо, 24 березня відбулось пробне тестування з української мови і літератури, а 31 березня абітурієнти складали тест із історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

Відзначимо, цього року основна сесія ЗНО відбуватиметься з 22 травня до 13 червня.

Теги: Новини України Освіта Міністерство освіти та науки України ЗНО
Джерело: 24 Канал
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