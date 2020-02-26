Опустошены и опрошены. Украина не видит перемен

В Киевском международном институте социологии сравнили нынешний уровень поддержки лидеров и партий с тем, что показали, соответственно, первый тур президентских выборов 31 марта 2019 года и парламентские выборы 21 июля, и вышло забавно.

Хотя украинские социологи и сетуют, что, по собственным же опросам, доверие к результатам их работы в широких массах невысокое, каждое появление новых цифр, замеряющих общественное мнение, вызывает большое оживление. В них хотят вычитать знаки, свидетельствующие о перемене судеб. Ничто так говорит о том, что никаких перемен не намечается, как это знакоугадывание.

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Последние два опроса, Центра Разумкова и КМИС, не оставили сомнений в отсутствии перемен. И это, конечно, тоже знак.

В Киевском международном институте социологии сравнили нынешний уровень поддержки лидеров и партий с тем, что показали, соответственно, первый тур президентских выборов 31 марта 2019 года и парламентские выборы 21 июля, и вышло забавно: будто с тех пор ничего практически не изменилось. Случись выборы с теми же участниками завтра, точно так же с большим отрывом впереди был бы Зеленский, даже еще на 14% набрал бы больше, чем год назад. За ним шел бы Порошенко, на 4,3% худшим результатом. Бойко сохранил бы приблизительно те же показатели, а Юлия Тимошенко просела бы на 6,5% против тогдашних. То же и в партийных раскладах, где чуть, 2,5% и 2,7% соответственно, прибавили ОПЗЖ и ЕС, минус 4,1% у "слуг" и 4,9% потери у "Голоса". Но если для "слуг" на фоне общего результата это не очень значительная усушка, то партия Вакарчука за минувших семь месяцев почти полностью лишилась поддержки.

А разумковцы померяли уровень доверия к государственным институтам и политикам. Лидером остается Зеленский, которому доверяют 52%, не доверяют – 39%, практически нулевой баланс доверия-недоверия к Дмитрию Разумкову, а остальным политикам у нас не доверяют совершенно: 80% недоверия к Порошенко, 75,5% к Медведчуку, 71% к Тимошенко, 70% к Бойко, 62% к Вакарчуку. Совсем плохо дело обстоит с доверием государственным институтам: госаппарату, судебной системе, прокуратуре, парламенту и антикоррупционным органам не верит подавляющее число граждан. Худо-бедно держится доверие к президенту – 51,5%, но в сентябре было значительно больше – 79%. Отношение к Верховной Раде и правительству с начала осени просто поменяло свой знак: с 57% доверия в сентябре к 65% недоверия в феврале. Алексею Гончаруку не верят 63%.

Если покрутить все эти цифры, выходит следующее. После некоторого всплеска ожиданий, связанных со сменой власти, украинское общество опять впало в доэлекторальное состояние хмурого недовольства отечественной политикой и государственным управлением. 39% считают, что нынешняя власть ничем существенно не отличается от предыдущей, 20% уверены, что она хуже. Веры нет никому, любви тем более, у половины граждан остается еще какая-то надежда на то, что Зеленский все-таки что-то со всем этим сделает, и Разумков с остальными "слугами" ему при этом не будет сильно мешать, но нынешний режим и стиль работы правительства и парламента не устраивает даже сторонников. Кабмин выглядит самым слабым звеном, в первую очередь из-за неубедительности его руководства, так что нынешние слухи о замене Гончарука имеют под собой основу.

Никаких упований на старых политиков нет вообще. Сколько бы ни было велико разочарование в деятельности "слуг", а оно пока не велико, очарования старой гвардией не наступает, будущее страны с ними не связывает никто, кроме очень небольшой группы преданных сторонников, и эта группа ни у кого не растет.

Показательно скоротечное рейтинговое самоубийство "Голоса", единственной политической силы, претендовавшей на новизну и в этой нише будто бы готовой сотрудничать-конкурировать со "Слугой". Интересно, что Вакарчук еще пользуется заметно большим доверием, чем политики-ветераны, но его партия, в отличие от "Батькивщины", ОПЗЖ и ЕС, лишилась и без того не выдающейся общественной поддержки. И в этом, очень важном смысле, все тоже осталось без перемен. Запрос на обновление украинской политики так и не был услышан и сколько-нибудь удовлетворен кем-нибудь, кто смог бы бросить вызов Зеленскому не из бесславного прошлого, а из будущего, став настоящим конкурентом "слугам" в борьбе за это будущее.

По сути, страна остается один на один с Зеленским, а Зеленский со страной. И, кажется, ни тот, ни другая пока толком не знают, что друг с другом делать. В попытке сообразить, президент и Украина внимательно следят за опросами, но это все равно что пытаться в зеркале увидеть подсказку, как ходить в шахматной партии. Хватит угадывать знаки, нужно их создавать.

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