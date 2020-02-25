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      Только сильный оппозиционер сможет бросить вызов, – эксперт объяснил падение рейтингов власти

      - Читати новину українською
      Верховная рада Украины / GettyImages

      Уровень доверия к Владимиру Зеленскому падает, но увеличивается количество тех, кто готов голосовать. Однако еще меньший рейтинг партии президента "Слуга народа". Причины недоверия могут быть разными: платежки, геопозиции, недостаточные старания. Бросить вызов сможет только сильный оппозиционер.

      Об этом в эфире программы "Полит.бюро" говорили эксперты Денис Казанский и Даниил Мокрик.

      Важно! Рейтинг Зеленского: социолог рассказал о главной особенности изменений

      В Киевском международном институте социологии сравнили рейтинги Зеленского в первом туре голосования в марте 2019 года и в феврале 2020. Сейчас за него готовы проголосовать на 14% больше избирателей, чем в 2019 году.

      рейтинг влади
      Как изменился рейтинг кандидатов в президенты / данные КМИС

      Эксперты убеждены, в Офисе президента тоже будут пытаться понять причины таких низких результатов.

      Они могут прийти к выводу, что это, например, из-за недостаточных стараний завершить войну, или недостаточного стремления наказать предыдущую власть. Я боюсь, что они найдут причины, которые будут толкать нас к реваншу, чем к конструктивным решениям,
      – рассказал журналист и блогер Денис Казанский.

      Он также добавил, что в Раде за все отвечает Зеленский, поскольку правительство отчитывается перед ним и лично приносит заявления на увольнение. Журналист считает, что "это эманации Зеленского, только почему-то до него эта волна не доходит".

      Растет также и недоверие к правительству. Журналист-расследователь Даниил Мокрик заверил, что все эти явления с низким доверием мы могли наблюдать и в предыдущие годы, когда сначала падал рейтинг Яценюка, а рейтинг Порошенко был стабильным.

      Чтобы на самом деле упал рейтинг Зеленского, надо чтобы появились новые лидеры оппозиции, которые будут его критиковать, при этом сами не будут вызывать отвращения. Надо ждать появления новых героев и только новый сильный оппозиционер сможет бросить вызов,
      – сказал Мокрик.

      Он считает, что люди могут закрывать глаза на ошибки Зеленского, потому что сравнивают его с предшественниками.

      рівень довіри до уряду лютий 2020
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      Сколько украинцев доверяли правительству в 2019 году

      Опрос КМИС: подробно

      Результаты опроса Киевского международного института социологии. Свои голоса украинцы больше всего разделяют между Зеленским, Бойко, Порошенко и Тимошенко.

      Рейтинг кандидатов среди тех, кто определился:

      1. Владимир Зеленский – 44,2%;
      2. Юрий Бойко – 13,1%;
      3. Петр Порошенко – 11,6;
      4. Юлия Тимошенко – 6,9%;
      5. Игорь Смешко – 4,9%;
      6. Олег Ляшко – 4,0%;
      7. Анатолий Гриценко – 3,3%;
      8. Руслан Кошулинский – 2,5%
      9. Александр Вилкул – 1,9%;
      10. Роман Бессмертный – 1,1%;
      11. Все остальные – менее 1%.

      В то же время рейтинг кандидатов в президенты среди всех опрошенных несколько отличается.

      Рейтинг кандидатов среди всех опрошенных респондентов:

      1. Владимир Зеленский – 24,8%;
      2. Юрий Бойко – 7,3%;
      3. Петр Порошенко – 6,5;
      4. Юлия Тимошенко – 3,9%;
      5. Игорь Смешко – 2,8%;
      6. Олег Ляшко – 2,2%;
      7. Анатолий Гриценко – 1,8%;
      8. Руслан Кошулинский – 1,4%
      9. Александр Вилкул – 1,1%;
      10. Все остальные – менее 1%.

      Опрос провели с 8 по 18 февраля 2020 года в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме Крыма и неподконтрольной территории Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

      Кого українці обрали би президентом сьогодні
      Кого украинцы выбрали бы президентом сегодня / Инфографика 24 канала

      В опросе приняли участие 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Владимир Зеленский Центр Разумкова Петр Порошенко Новости Украины Новости политики Журналисты Социологическое исследование Юрий Бойко Верховная Рада
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