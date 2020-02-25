Тільки сильний опозиціонер зможе кинути виклик, – експерт пояснив, чому падають рейтинги влади

Рівень довіри до Володимира Зеленського падає, але збільшується кількість тих, хто готовий голосувати. Проте ще менший рейтинг у партії президента "Слуга народу". Причини недовіри можуть бути різними: платіжки, геопозиції, недостатні намагання. Кинути виклик зможе лише сильний опозиціонер.

Про це в ефірі програми "Політ.бюро" говорили експерти Денис Казанський та Данило Мокрик.

Важливо! Рейтинг Зеленського: соціолог розповів про головну особливість змін

У Київському міжнародному інституті соціології порівняли рейтинги Зеленського у першому турі голосування в березні 2019 року та у лютому 2020. Зараз за нього готові проголосувати на 14% більше виборців, ніж 2019 року.



Як змінився рейтинг кандидатів / дані КМІС

Експерти переконані, в Офісі президента теж намагатимуться зрозуміти причини таких низьких результатів.

Вони можуть дійти до висновку, що це, наприклад, через недостатні старання завершити війну, чи недостатнє намагання покарати попередню владу. Я боюсь, що вони знайдуть причини, які штовхатимуть нас до реваншу, ніж до конструктивних рішень,

– розповів журналіст та блогер Денис Казанський.

Він також додав, що в Раді за все відповідає Зеленський, оскільки уряд звітує перед ним та особисто приносить заяви на звільнення. Журналіст вважає, що "це еманації Зеленського, тільки чомусь до нього ця хвиля не доходить".

Зростає також і недовіра до уряду. Журналіст-розслідувач Данило Мокрик запевнив, що всі ці явища з низькою довірою ми могли спостерігати і в попередні роки, коли спершу падав рейтинг Яценюка, а рейтинг Порошенка був стабільним.

Щоб насправді впав рейтинг Зеленського, треба щоб з'явилися нові лідери опозиції, які будуть його критикувати, при цьому самі не будуть викликати огиди. Треба чекати появи нових героїв і тільки новий сильний опозиціонер зможе кинути виклик,

– сказав Мокрик.

Він вважає, що люди можуть закривати очі на помилки Зеленського, тому що порівнюють його з попередниками.



Скільки українців довіряють уряду у 2020 році



Скільки українців довіряли уряду у 2019 році

Опитування КМІС: детально

Результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Свої голоси українці найбільше поділяють між Зеленським, Бойком, Порошенком та Тимошенко.

Рейтинг кандидатів серед тих, хто визначився:

Володимир Зеленський – 44,2%; Юрій Бойко – 13,1%; Петро Порошенко – 11,6; Юлія Тимошенко – 6,9%; Ігор Смешко – 4,9%; Олег Ляшко – 4,0%; Анатолій Гриценко – 3,3%; Руслан Кошулинський – 2,5% Олександр Вілкул – 1,9%; Роман Безсмертний – 1,1%; Усі інші – менше 1%.

Водночас рейтинг кандидатів у президенти серед усіх опитаних дещо відрізняється.

Рейтинг кандидатів серед усіх опитаних респондентів:

Володимир Зеленський – 24,8%; Юрій Бойко – 7,3%; Петро Порошенко – 6,5; Юлія Тимошенко – 3,9%; Ігор Смешко – 2,8%; Олег Ляшко – 2,2%; Анатолій Гриценко – 1,8%; Руслан Кошулинський – 1,4% Олександр Вілкул – 1,1%; Усі інші – менше 1%.

Опитування провели з 8 по 18 лютого 2020 року у 110 населених пунктах усіх регіонів України, окрім Криму та непідконтрольної території Донбасу. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.



Кого українці обрали би президентом сьогодні/ Інфографіка 24 каналу

У опитуванні взяли участь 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.