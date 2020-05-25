Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО КОРОНАВИРУС COVID-19

Опустошительный ураган в России: ветер поднимал людей в воздух, есть погибшие – фото, видео

- Читати новину українською
Ураган в Екатеринбурге 25 мая 2020 – фото, видео урагана в России
Ураган наделал беды в России / НТВ

На Екатеринбург и Свердловскую область России 25 мая обрушился мощный ураган. По предварительным данным два человека погибли в результате стихии.

Что известно про мощный ураган в Екатеринбурге

Порывы шквального ветра в Екатеринбурге достигали 23 – 28 метров в секунду. Об этом сообщили в российском Гидрометцентре.

Смотрите также На Австралию обрушился мощный шторм: сотни разбитых домов – фото, видео

По данным МЧС России, ветер повалил десятки деревьев, повреждены автомобили и сорваны крыши домов. Без электроэнергии остались более 16 тысяч человек.

В то же время два человека погибли в результате урагана. Один из погибших – рабочий из Екатеринбурга, пострадавший при падении крана на строительной площадке. Второй – житель города Арамиль, на которого обрушилась крыша дома.

Мужчину отбросило на машину крышей от парковки: видео не для слабонервных

По данным местных СМИ, мужчина вызвал скорую, но от госпитализации отказался. Врачи не нашли у него переломов и серьезных травм.

Ураган в Екатеринбурге / Фото КП РИА Коммерсантъ

Где расположен Екатеринбург:​

 

Автор: Эмал Наби
Теги: Погода Стихийный бедствия Новости России
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
"Универсальный солдат": 40 лет на страже урожая
сегодня , 17:40 "Универсальный солдат": 40 лет на страже урожая
Андрей Богдан зарится на Киев: запасайтесь попкорном
сегодня , 17:11 Андрей Богдан зарится на Киев: запасайтесь попкорном
Юрій Бутусов
Обновленный модельный ряд классических электрокаминов Symphony: что нового
20 мая , 15:41 Обновленный модельный ряд классических электрокаминов Symphony: что нового
Марта Пономаренко