Опустошительный ураган в России: ветер поднимал людей в воздух, есть погибшие – фото, видео

На Екатеринбург и Свердловскую область России 25 мая обрушился мощный ураган. По предварительным данным два человека погибли в результате стихии.

Что известно про мощный ураган в Екатеринбурге

Порывы шквального ветра в Екатеринбурге достигали 23 – 28 метров в секунду. Об этом сообщили в российском Гидрометцентре.

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По данным МЧС России, ветер повалил десятки деревьев, повреждены автомобили и сорваны крыши домов. Без электроэнергии остались более 16 тысяч человек.

В то же время два человека погибли в результате урагана. Один из погибших – рабочий из Екатеринбурга, пострадавший при падении крана на строительной площадке. Второй – житель города Арамиль, на которого обрушилась крыша дома.

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По данным местных СМИ, мужчина вызвал скорую, но от госпитализации отказался. Врачи не нашли у него переломов и серьезных травм.

Ураган в Екатеринбурге / Фото КП РИА Коммерсантъ

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