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Спустошливий ураган у Росії: вітер піднімав людей в повітря, є загиблі – фото, відео

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Ураган в Росії в Єкатеринбурзі 25 травня - фото, відео
Ураган наробив лиха в Росії / НТВ

На Єкатеринбург та Свердловську область Росії 25 травня обрушився потужний ураган. За попередніми даними двоє людей загинули внаслідок стихії.

Що відомо про потужний ураган в Єкатеринбурзі

Пориви шквального вітру в Єкатеринбурзі сягали 23 – 28 метрів за секунду. Про це повідомили в російському Гідрометцентрі.

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За даними МНС Росії, вітер повалив десятки дерев, пошкоджені автомобілі та зірвано дахи будинків. Без електроенергії залишились понад 16 тисяч людей.

Водночас двоє людей загинули в результаті урагану. Один із загиблих – робітник з Єкатеринбурга, який постраждав при падінні крана на будівельному майданчику. Другий – житель міста Арамиль, на якого впав дах будинку.

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За даними місцевих ЗМІ, чоловік викликав швидку, але від госпіталізації відмовився. Лікарі не знайшли в нього переломів і серйозних травм.

Ураган в Єкатеринбурзі / Фото КП, РИА, Коммерсант

Де розташований Єкатеринбург:

 

Автор: Емал Набі
Теги: Погода Стихійні лиха Новини Росії
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