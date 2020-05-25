Спустошливий ураган у Росії: вітер піднімав людей в повітря, є загиблі – фото, відео
На Єкатеринбург та Свердловську область Росії 25 травня обрушився потужний ураган. За попередніми даними двоє людей загинули внаслідок стихії.
Що відомо про потужний ураган в Єкатеринбурзі
Пориви шквального вітру в Єкатеринбурзі сягали 23 – 28 метрів за секунду. Про це повідомили в російському Гідрометцентрі.
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За даними МНС Росії, вітер повалив десятки дерев, пошкоджені автомобілі та зірвано дахи будинків. Без електроенергії залишились понад 16 тисяч людей.
Водночас двоє людей загинули в результаті урагану. Один із загиблих – робітник з Єкатеринбурга, який постраждав при падінні крана на будівельному майданчику. Другий – житель міста Арамиль, на якого впав дах будинку.
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За даними місцевих ЗМІ, чоловік викликав швидку, але від госпіталізації відмовився. Лікарі не знайшли в нього переломів і серйозних травм.
Ураган в Єкатеринбурзі / Фото КП, РИА, Коммерсант
Де розташований Єкатеринбург: