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На Австралію налетів потужний шторм: сотні потрощених будинків – фото, відео

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Шторм у Західній Австралії 24-25 травня 2020: фото, відео
На Австралію налетів потужний шторм / theguardian

Західна Австралія потерпає від потужного шторму, який ще 24 травня охопив регіон. Дощ та вітер до 100 кілометрів за годину повалили дерева і потрощили сотні будівель. Без електропостачання залишилися приблизно 50 тисяч помешкань.

Що відомо про шторм

Багато районів вздовж західного узбережжя зафіксували найвищі припливи за рік, пише The Guardian.

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Ураган, за словами синоптиків, прилетів з Індійського океану. Там сформувався циклон разом із холодним фронтом.

Для Заходу Австралії – рідкість, яка буває лише раз у десятиліття, адже зазвичай негоду приносить зі сходу. За прогнозами, стихія, яка накрила Західну Австралію ще 24 травня, не вщухатиме до кінця дня 25 травня.

Про наслідки стихії

Потужний шторм призвів до сильних поривів вітру – 100 кілометрів за годину, пилових бур та сильних дощів. У результаті потрощило сотні будівель, повалені дерева. Щонайменше 50 тисяч будинків наразі залишаються без електрики.

За ніч у державні аварійні служби надійшло 360 звернень по медичну допомогу. Однак інформації про постраждалих немає.

Потужний шторм накрив Західну Австралію

 

Шторм у Західній Австралії: дивіться відео

 

 

Зверніть увагу! Вранці 25 травня у Новій Зеландії стався землетрус магнітудою 5,8 бала. У цей момент у прямому ефірі виступала прем'єрка Джасінда Ардерн.

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Стихійні лиха Надзвичайні ситуації Австралія
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