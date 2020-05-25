На Австралію налетів потужний шторм: сотні потрощених будинків – фото, відео

Західна Австралія потерпає від потужного шторму, який ще 24 травня охопив регіон. Дощ та вітер до 100 кілометрів за годину повалили дерева і потрощили сотні будівель. Без електропостачання залишилися приблизно 50 тисяч помешкань.

Що відомо про шторм

Багато районів вздовж західного узбережжя зафіксували найвищі припливи за рік, пише The Guardian.

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Ураган, за словами синоптиків, прилетів з Індійського океану. Там сформувався циклон разом із холодним фронтом.

Для Заходу Австралії – рідкість, яка буває лише раз у десятиліття, адже зазвичай негоду приносить зі сходу. За прогнозами, стихія, яка накрила Західну Австралію ще 24 травня, не вщухатиме до кінця дня 25 травня.

Про наслідки стихії

Потужний шторм призвів до сильних поривів вітру – 100 кілометрів за годину, пилових бур та сильних дощів. У результаті потрощило сотні будівель, повалені дерева. Щонайменше 50 тисяч будинків наразі залишаються без електрики.

За ніч у державні аварійні служби надійшло 360 звернень по медичну допомогу. Однак інформації про постраждалих немає.

Потужний шторм накрив Західну Австралію

Шторм у Західній Австралії: дивіться відео

#perthstorm #westernaustralia

Western Australia Battered by Super Dangerous 'ONCE IN A DECADE' Worst Storm

Long version on youtube channel:https://t.co/hxPUXQqczA pic.twitter.com/fS63br16mP — Fish News (@FishNewsChannel) May 24, 2020

An impressive sight on satellite this afternoon, a significant weather system is on the doorstep on western #WA plus early signs of a low pressure system forming well off the Lower West coast. The low will deepen overnight & bring dangerous wind gusts to the #southwest. pic.twitter.com/i8AKV1GvVu — Bureau of Meteorology, Western Australia (@BOM_WA) May 24, 2020

Зверніть увагу! Вранці 25 травня у Новій Зеландії стався землетрус магнітудою 5,8 бала. У цей момент у прямому ефірі виступала прем'єрка Джасінда Ардерн.