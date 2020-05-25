На Австралию налетел мощный шторм: сотни разбитых домов – фото, видео
Западная Австралия страдает от мощного шторма, который еще 24 мая охватил регион. Дождь и ветер до 100 километров в час, повалили деревья и разбили сотни зданий. Без электроснабжения остались примерно 50 тысяч квартир.
Что известно о шторме
Многие районы вдоль западного побережья зафиксировали самые высокие приливы за год, пишет The Guardian.
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Ураган, по словам синоптиков, прилетел из Индийского океана. Там сформировался циклон вместе с холодным фронтом.
Для Запада Австралии – редкость, которая бывает лишь раз в десятилетие, ведь обычно непогоду приносит с востока. По прогнозам, стихия, накрывшая Западную Австралию еще 24 мая, не утихнет до конца дня 25 мая.
О последствиях стихии
Мощный шторм привел к сильным порывам ветра – 100 километров в час, пыльным бурям и сильным дождям. В результате разбило сотни зданий, повалены деревья. Минимум 50 тысяч домов пока остаются без электричества.
За ночь в государственные аварийные службы поступило 360 обращений за медицинской помощью. Однако информации о пострадавших нет.
Мощный шторм накрыл Западную Австралию
Шторм в Западной Австралии: смотрите видео
Обратите внимание! Утром 25 мая в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла. В этот момент в прямом эфире выступала премьер Джасинда Ардерн.