На Австралию налетел мощный шторм: сотни разбитых домов – фото, видео

Западная Австралия страдает от мощного шторма, который еще 24 мая охватил регион. Дождь и ветер до 100 километров в час, повалили деревья и разбили сотни зданий. Без электроснабжения остались примерно 50 тысяч квартир.

Что известно о шторме

Многие районы вдоль западного побережья зафиксировали самые высокие приливы за год, пишет The Guardian.

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Ураган, по словам синоптиков, прилетел из Индийского океана. Там сформировался циклон вместе с холодным фронтом.

Для Запада Австралии – редкость, которая бывает лишь раз в десятилетие, ведь обычно непогоду приносит с востока. По прогнозам, стихия, накрывшая Западную Австралию еще 24 мая, не утихнет до конца дня 25 мая.

О последствиях стихии

Мощный шторм привел к сильным порывам ветра – 100 километров в час, пыльным бурям и сильным дождям. В результате разбило сотни зданий, повалены деревья. Минимум 50 тысяч домов пока остаются без электричества.

За ночь в государственные аварийные службы поступило 360 обращений за медицинской помощью. Однако информации о пострадавших нет.

Мощный шторм накрыл Западную Австралию

Шторм в Западной Австралии: смотрите видео

#perthstorm #westernaustralia

Western Australia Battered by Super Dangerous 'ONCE IN A DECADE' Worst Storm

Long version on youtube channel:https://t.co/hxPUXQqczA pic.twitter.com/fS63br16mP — Fish News (@FishNewsChannel) May 24, 2020

An impressive sight on satellite this afternoon, a significant weather system is on the doorstep on western #WA plus early signs of a low pressure system forming well off the Lower West coast. The low will deepen overnight & bring dangerous wind gusts to the #southwest. pic.twitter.com/i8AKV1GvVu — Bureau of Meteorology, Western Australia (@BOM_WA) May 24, 2020

Обратите внимание! Утром 25 мая в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла. В этот момент в прямом эфире выступала премьер Джасинда Ардерн.