Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Владимир Фесенко. По словам эксперта, принятое Таллинном решение является своевременным и продиктовано необходимостью нейтрализовать инструменты гибридной войны Москвы.

Adv

популярные видео

Угроза Нарве и уроки Крыма

Эксперт напомнил, что во время сепаратистских беспорядков на Донбассе, в Харькове и Одессе большинство завербованных провокаторов и боевиков прибывали легально через открытую границу с Россией. По мнению специалиста, в настоящее время подобный сценарий представляет угрозу для территории Эстонии, в частности городу Нарва, где большинство населения является русскоязычным.

У них есть Нарва – город, где большинство населения русскоязычное. Если граница будет открыта, России очень легко создать там любой конфликтный инцидент. Там могут появиться те самые "зеленые человечки", как в Крыму. Это угроза, которая существует уже давно, и Эстония ограничивает риски– отметил Фесенко.

Реклама

Поэтому закрытие пунктов пропуска стало своевременной превентивной мерой, который не даст Москве возможности повторить крымский сценарий на восточных рубежах балтийского государства.

Диверсии и дипломатический шантаж

Политолог добавил, что недавно в Эстонии уже задержали диверсантов, которые пытались устроить провокации на оборонном заводе, производящем вооружение для украинской армии. Поскольку российские спецслужбы развернули активный набор агентов в странах Европы, Таллинн не имел права медлить с перекрытием пограничного сообщения, даже несмотря на призывы соседней Латвии к длительным совместным консультациям.

Отдельно эксперт обратил внимание на дипломатические маневры Кремля вокруг возможных переговоров. Несмотря на информационные утечки из окружения США о согласии Москвы вступать в контакт с европейцами, российское руководство прибегает к шантажу и пытается сорвать любые гарантии безопасности для Киева.

Кушнер говорит: "Все, мы с Путиным договорились". А потом выступает заместитель главы МИД России Рябков и заявляет, что РФ не согласится на "квазичленство" Украины в НАТО. Эта двойственность создает неопределенность: нет ни четкой даты переговоров, ни повестки дня– подытожил аналитик.

Реклама

В таких условиях демонстративного дипломатического блефа и затягивания процессов со стороны Кремля европейские столицы вынуждены рассчитывать исключительно на жесткие практические меры защиты собственной территории.

Почему Эстония блокирует сообщение с Россией?

Ранее правительство Эстонии приняло официальное решение приостановить работу автомобильных пунктов на границе с Россией, реагируя на атаки против предприятий военно-промышленного комплекса.

Власти страны подчеркивают, что перекрытие движения транспорта является вынужденной мерой в ответ на систематическую гибридную агрессию РФ. Последние инциденты на промышленных объектах подтвердили, что открытые пути сообщения использовались агентурами агрессора для логистического обеспечения диверсионных операций.

Прекращение автомобильного движения должно существенно минимизировать угрозу саботажа и гарантировать стабильную работу критической инфраструктуры, которая обеспечивает оборонные нужды как самой Эстонии, так и ее международных партнеров.