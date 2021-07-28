Опыт заробитчан-нелегалов за рубежом: блогер рассказал, чем рискуют украинцы

В целом эксперты отмечают, что политика развитых государств нацелена на трудоустройство своих граждан, а не заробитчан.

Существует множество историй о заробитчанах, которых обманули за рубежом. И сейчас – снова. На этот раз работодатель отказался оплачивать оговоренную сумму. Зато он запугивал депортацией из страны.

Оказавшись в ловушке, люди обратились к известному блогеру, но он по собственному опыту констатировал – даже несмотря на то, что это известная в Польше компания, вместо заработка украинцев могут еще и оштрафовать за нелегальную работу.

"Им работодатель не выплачивает всех средств, то есть заработали они одну сумму, им уплатили 30% из общей суммы, а другую часть не хочет оплатить, а заставляет работать дальше, соответственно дальше накапливая долг по зарплате. В Польше, если пограничный страж делает проверку и оказывается, что люди работают нелегально, то у них запрет въезда в Шенгенскую зону минимум на пол года", – поясняет блогер Александр Матвеев.

Эксперты говорят, что даже работая за рубежом официально, граждане Украины встречаются с социальным сопротивлением, потому что политика развитых государств нацелена на трудоустройство своих граждан, а не заробитчан. Поэтому украинцы рискуют потерять социальные гарантии в своей стране, но и не получить желаемое в странах ЕС. Специалисты также говорят, что в Украине появляется бизнес, нацеленный на вертикальный рост сотрудников внутри компании, поэтому есть смысл держаться за свое рабочее место на Родине.