К тому же ВСУ имеют частичный успех в Новомайорском районе. А российские террористы вели безуспешные наступательные действия.

Обратите внимание В Опытном может оставаться 5 – 6 гражданских, но связи с ними нет, – Барабаш

Что происходит на фронте

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что в результате штурмовых действий Силы обороны заняли часть Опытного и имеют частичный успех в Новомайорском районе. Впрочем, ситуация очень изменчива.

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.

Продолжаются бои и возможное изменение позиций и самой ситуации,

– отметила она.

Теперь на Купянском направлении продолжаются бои. Силами обороны успешно отбиты атаки противника в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении враг продолжает перегруппировку войск. Ведет безуспешные наступательные действия в районах Берестово Харьковской области и Новосселевское, Новоегоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении враг стремится остановить наше наступление. С этой целью безуспешно пытался прорвать нашу оборону в районах Железнянское, Орехово-Василовка, Богдановка Донецкой области.

"В свою очередь, наши войска продвигаются и имеют частичный успех в районах Клещиевки и Андреевки. Вытесняют там противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах", – рассказала Маляр.

Обратите внимание! За прошедшую неделю на Бахмутском направлении освобождены 2 квадратных метра. В общей сложности вокруг Бахмута освобождены 49 квадратных метров.

На Авдеевском, Марьинском направлениях противник сосредотачивал основные усилия на ведении наступательных действий с целью установления полного контроля над населенным пунктом Марьинка и оцепления населенного пункта Авдеевка Донецкой области. Однако наши защитники не дают врагу осуществить его планы.

Враг вел безуспешные наступательные действия в районах Керамик, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Пречистовка Донецкой области,

– добавила заместитель министра обороны.

Какая ситуация на Юге

Сейчас продолжаются наступательные действия на Мелитопольском направлении. Есть успех в направлении южнее Работино и западнее Вербово.

За неделю освобождены 4,8 квадратных километра территории на Таврическом направлении. В общей сложности ОСУВ Таврия освободила 256,5 квадратных километров.

"На Запорожском и Херсонском направлениях враг в обороне. Продолжает обстрелы позиций подразделений Сил обороны Украины и гражданских объектов в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, при этом активно применяет боражирующие боеприпасы "Ланцет", – отметила Маляр.

Отметим, что украинские силы продолжают наступать на Южном участке фронта в направлении Работино – Токмак и Мелитополь. И, на первый взгляд, может показаться, что продвижения на 1,5 квадратных километра в день в пределах страны незначительны. Впрочем, военный эксперт Иван Якубец рассказал, что в условиях, в которых наступают украинские войска, это оптимальная позиция, и ей можно гордиться.