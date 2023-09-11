До того ж ЗСУ мають частковий успіх в районі Новомайорське. А російські терористи вели безуспішні наступальні дії.

Зверніть увагу В Опитному може залишатися 5 – 6 цивільних, але зв'язку з ними немає, – Барабаш

Що відбувається на фронті

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що внаслідок штурмових дій Сили оборони зайняли частину Опитного та мають частковий успіх в районі Новомайорське. Втім, ситуація дуже мінлива.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

Тривають бої та можлива зміна позицій і самої ситуації,

– зазначила вона.

Зараз на Куп’янському напрямку тривають бої. Силами оборони успішно відбито атаки противника в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог продовжує перегрупування військ. Веде безуспішні наступальні дії в районах Берестове Харківської області та Новосселівське, Новоєгорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку ворог прагне зупинити наш наступ. З цією метою безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районах Залізнянське, Оріхово-Василівка, Богданівка Донецької області.

"У свою чергу наші війська просуваються та мають частковий успіх в районах Кліщіївки та Андріївки. Витісняють там противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах", – розповіла Маляр.

Зверніть увагу! За минулий тиждень на Бахмутському напрямку звільнено 2 квадратні метри. Загалом довкола Бахмута звільнено 49 квадратних метрів.

На Авдіївському, Мар’їнському напрямках противник зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Мар’їнка та оточення населеного пункту Авдіївка Донецької області. Однак наші оборонці не дають ворогу здійснити його плани.

Ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Керамік, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Пречистівка Донецької області,

– додала заступниця міністра оборони.

Яка ситуація на Півдні

Зараз тривають наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Є успіх у напрямку південніше Роботине та західніше Вербове.

За тиждень звільнено 4,8 квадратних кілометрів території на Таврійському напрямку. Загалом ОСУВ Таврія звільнила 256,5 квадратних кілометрів.

"На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог в обороні. Продовжує обстріли позицій підрозділів Сил оборони України та цивільних об’єктів у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях, при цьому активно застосовує баражуючі боєприпаси "Ланцет", – зазначила Маляр.

Зауважимо, що українські сили продовжують наступати на Південній ділянці фронту у напрямку Роботине – на Токмак та Мелітополь. І, на перший погляд, може здатися, що просування на 1,5 квадратних кілометри в день в межах країни незначні. Втім, військовий експерт Іван Якубець розповів, що в умовах, в яких наступають українські війська, це оптимальна позиція та їй можна пишатися.