До того ж ЗСУ мають частковий успіх в районі Новомайорське. А російські терористи вели безуспішні наступальні дії.
Зверніть увагу В Опитному може залишатися 5 – 6 цивільних, але зв'язку з ними немає, – Барабаш
Що відбувається на фронті
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що внаслідок штурмових дій Сили оборони зайняли частину Опитного та мають частковий успіх в районі Новомайорське. Втім, ситуація дуже мінлива.
Тривають бої та можлива зміна позицій і самої ситуації,
– зазначила вона.
Зараз на Куп’янському напрямку тривають бої. Силами оборони успішно відбито атаки противника в районі Синьківки Харківської області.
На Лиманському напрямку ворог продовжує перегрупування військ. Веде безуспішні наступальні дії в районах Берестове Харківської області та Новосселівське, Новоєгорівка Луганської області.
На Бахмутському напрямку ворог прагне зупинити наш наступ. З цією метою безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районах Залізнянське, Оріхово-Василівка, Богданівка Донецької області.
"У свою чергу наші війська просуваються та мають частковий успіх в районах Кліщіївки та Андріївки. Витісняють там противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах", – розповіла Маляр.
На Авдіївському, Мар’їнському напрямках противник зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Мар’їнка та оточення населеного пункту Авдіївка Донецької області. Однак наші оборонці не дають ворогу здійснити його плани.
Ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Керамік, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Пречистівка Донецької області,
– додала заступниця міністра оборони.
Яка ситуація на Півдні
Зараз тривають наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Є успіх у напрямку південніше Роботине та західніше Вербове.
За тиждень звільнено 4,8 квадратних кілометрів території на Таврійському напрямку. Загалом ОСУВ Таврія звільнила 256,5 квадратних кілометрів.
"На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог в обороні. Продовжує обстріли позицій підрозділів Сил оборони України та цивільних об’єктів у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях, при цьому активно застосовує баражуючі боєприпаси "Ланцет", – зазначила Маляр.
Зауважимо, що українські сили продовжують наступати на Південній ділянці фронту у напрямку Роботине – на Токмак та Мелітополь. І, на перший погляд, може здатися, що просування на 1,5 квадратних кілометри в день в межах країни незначні. Втім, військовий експерт Іван Якубець розповів, що в умовах, в яких наступають українські війська, це оптимальна позиція та їй можна пишатися.