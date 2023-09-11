Водночас в Опитному тривають бої. Про це повідомив очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у прямому ефірі, інформує 24 Канал.

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В Опитному залишаються люди

За словами Барабаша, у селищі Опитне залишаються п’ятеро-шестеро людей. Але наразі зв’язку з місцевими в самому селищі немає.

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Є в нас інформація, що там ще є цивільні люди, мирне населення. Орієнтовно має бути ще 5 – 6 осіб. Селище розбито вщент. Воно було розбите ще з 2014 року. Ми намагалися його відновити,

– розповів очільник Авдіївської МВА.

Він зазначив, що до початку повномасштабного вторгнення в Опитному залишалися 44 людини.

Барабаш додав, що зараз окупанти, які відійшли з певних позицій, намагаються їх повернути під свій контроль, проте безрезультатно.

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