В то же время в Опытном продолжаются бои. Об этом сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в прямом эфире, информирует 24 Канал.

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В Опытном остаются люди

По словам Барабаша, в поселке Опытное остаются пять-шесть человек. Но связи с местными в самом поселке нет.

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Есть у нас информация, что там еще гражданские люди, мирное население. Ориентировочно должно быть еще 5 – 6 человек. Поселок разбит полностью. Он был разбит еще с 2014 года. Мы пытались его восстановить,

– рассказал глава Авдеевской ГВА.

Он отметил, что до начала полномасштабного вторжения в Опытном оставались 44 человека.

Барабаш добавил, что сейчас отошедшие с определенных позиций оккупанты пытаются их вернуть под свой контроль, однако безрезультатно.

Освобождение Опытного: что известно