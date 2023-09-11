В то же время в Опытном продолжаются бои. Об этом сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в прямом эфире, информирует 24 Канал.
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В Опытном остаются люди
По словам Барабаша, в поселке Опытное остаются пять-шесть человек. Но связи с местными в самом поселке нет.
Есть у нас информация, что там еще гражданские люди, мирное население. Ориентировочно должно быть еще 5 – 6 человек. Поселок разбит полностью. Он был разбит еще с 2014 года. Мы пытались его восстановить,
– рассказал глава Авдеевской ГВА.
Он отметил, что до начала полномасштабного вторжения в Опытном оставались 44 человека.
Барабаш добавил, что сейчас отошедшие с определенных позиций оккупанты пытаются их вернуть под свой контроль, однако безрезультатно.
Освобождение Опытного: что известно
- 11 сентября стало известно, что украинские защитники освободили от оккупантов поселок Опытное, что возле Авдеевки Донецкой области.
- Виталий Барабаш уверен, что дальше будет немного больше – как информации, так и успехов наших ребят. Он отметил, что то, что они уже сделали, – это очень серьезное наследие на будущие успехи.
- По словам Барабаша, перехваты с вражеской стороны свидетельствуют о том, что оккупанты уже три дня в истерике из-за Опытного. Они уже даже отказываются двигаться по этому направлению.