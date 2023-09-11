Проте військовий експерт, екскомандувач Аеромобільних військ України Іван Якубець розповів 24 Каналу, що в умовах, в яких наступають українські війська, це оптимальна позиція та їй можна пишатися.

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Знаходимо оптимальніші варіанти

Зараз українські сили застосовують ефективний план, коли працюють не тільки на 1 – 2 напрямках, а шукають інші варіанти й знаходять оптимальніші шляхи просування.

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"Сьогодні Сили оборони просунулись на 3 напрямках. На Роботине – майже на 1,5 квадратних кілометрів. Крім того, рухаємось в Опитне. Також тривають запеклі бої в Мар'їнці. Вже на цих 3 напрямках ми ведемо активні бойові дії та маємо успіхи", – зазначив військовий експерт.

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Завдання – дестабілізувати оборону ворога

Водночас росіянам доводиться перекидати свої боєздатні резерви з Куп'янського та Сватівського напрямку, Харківщини та Луганщини на Роботине. І для нас ці ділянки фронту стають потенційно вигідними для наступу.

Українське командування почало розхитувати ситуацію, щоб ворог був розгублений, йому було важко реагувати на наші успішні дії. А це надасть українським силам більше можливостей для наступу по інших напрямках,

– підкреслив Якубець.

А тому завдання ЗСУ дестабілізувати оперативну оборону противника, щоб наші зусилля були спрямовані не на ті ділянки фронту, де ворог підготував оборону, а на ті, де він зараз не очікує наступу.

Зверніть увагу! Окупанти продовжують перекидати на напрямок Роботине підрозділи повітряно-десантних військ. Також вони мають на меті повернутися на втрачені позиції, але марно. Адже українські сили продовжують видавлювати росіян з цієї ділянки фронту.

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