Проте військовий експерт, екскомандувач Аеромобільних військ України Іван Якубець розповів 24 Каналу, що в умовах, в яких наступають українські війська, це оптимальна позиція та їй можна пишатися.
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Знаходимо оптимальніші варіанти
Зараз українські сили застосовують ефективний план, коли працюють не тільки на 1 – 2 напрямках, а шукають інші варіанти й знаходять оптимальніші шляхи просування.
"Сьогодні Сили оборони просунулись на 3 напрямках. На Роботине – майже на 1,5 квадратних кілометрів. Крім того, рухаємось в Опитне. Також тривають запеклі бої в Мар'їнці. Вже на цих 3 напрямках ми ведемо активні бойові дії та маємо успіхи", – зазначив військовий експерт.
Військовий експерт оцінив ситуацію на різних ділянках фронту: дивіться відео
Завдання – дестабілізувати оборону ворога
Водночас росіянам доводиться перекидати свої боєздатні резерви з Куп'янського та Сватівського напрямку, Харківщини та Луганщини на Роботине. І для нас ці ділянки фронту стають потенційно вигідними для наступу.
Українське командування почало розхитувати ситуацію, щоб ворог був розгублений, йому було важко реагувати на наші успішні дії. А це надасть українським силам більше можливостей для наступу по інших напрямках,
– підкреслив Якубець.
А тому завдання ЗСУ дестабілізувати оперативну оборону противника, щоб наші зусилля були спрямовані не на ті ділянки фронту, де ворог підготував оборону, а на ті, де він зараз не очікує наступу.
Ситуація на фронті: важливе
- Речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун наголосив, що українські сили на Півдні просунулись на 1,5 квадратних кілометрів в напрямку Роботиного.
- Водночас Сили оборони продовжують стримувати просування російських загарбників поблизу Авдіївки та Мар'їнки.
- Також, за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр українські захисники звільнили частину населеного пункту Опитне, яке розташована на відстані приблизно 3 кілометри від Донецького аеропорту.