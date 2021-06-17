Такое мнение высказал журналист, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский. Он подчеркнул, что ОПЗЖ кажется единой партией, однако на самом деле она очень расколота изнутри.

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По словам Казанского, в ОПЗЖ люди друг с другом не разговаривают, у них тяжелые отношения.

Эксперты придерживаются такого мнения, что ОПЗЖ уже на грани раскола,

– заверил журналист.

Партия раскололась на 2 лагеря

Как отметил Казанский, существует 2 команды:

Сергея Левочкина – Юрия Бойко;

Виктора Медведчука – Вадима Рабиновича.

"Они друг с другом не дружат. Это связано с судом Медведчука, его домашним арестом и закрытием телеканалов – они обострили противостояние и борьбу в ОПЗЖ", – заверил представитель Украины в ТКГ.

Справка. Виктора Медведчука подозревают в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Более того, также возможно то, что пророссийский политик передавал информацию России о расположении подразделений Вооруженных сил Украины. Куму Путина избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест.

Медведчук может быть причиной раскола

Казанский пояснил, что ранее Медведчук был активом и человеком, который добавлял медийных ресурсов. Сейчас все изменилось.

Мы видим, что Медведчук превратился в пассив. Его каналы закрыты. В то же время у Бойко есть телеканал, который никто пока не закрывает, но Медведчук тянет проект на дно,

– заявил журналист.

Также Казанский добавил, что рейтинги Бойко и ОПЗЖ существенно снизились.

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