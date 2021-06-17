Таку думку висловив журналіст, представник України у Тристоронній контактній групі Денис Казанський. Він наголосив, що ОПЗЖ здається єдиною партією, однак насправді вона дуже розколота зсередини.

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За словами Казанського, в ОПЗЖ люди одне з одним не розмовляють, у них важкі стосунки.

Експерти дотримуються такої думки, що ОПЗЖ вже на межі розколу,

– запевнив журналіст.

Партія розкололась на 2 табори

Як зазначив Казанський, існує 2 команди:

Сергія Льовочкіна – Юрія Бойка;

Віктора Медведчука – Вадима Рабіновича.

"Вони один з один не дружать Це пов'язано з судом Медведчука, його домашнім арештом та закриттям телеканалів – вони загостили протистояння та боротьбу в ОПЗЖ", – запевнив представник України у ТКГ.

Довідка. Віктора Медведчука підозрюють у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму. Ба більше, також є можливим те, що проросійський політик передавав інформацію Росії про розташування підрозділів Збройних сил України. Куму Путіна обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Медведчук може бути причиною розколу

Казанський пояснив, що раніше Медведчук був активом та людиною, яка додавала медійних ресурсів. Зараз все змінилось.

Ми бачимо, що Медведчук перетворився на пасив. Його канали закриті. Водночас у Бойка є телеканал, який ніхто наразі не закриває, але Медведчук тягне проєкт на дно,

– заявив журналіст.

Також Казанський додав, що рейтинги Бойка і ОПЗЖ суттєво знизились.

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