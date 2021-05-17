Алексей Данилов заявил, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" – это российский филиал "Единой России". Партия ставит ультиматум и шантажирует не только Украину, но и мир угрозой развязывания войны в Европе из-за обострения на востоке Украины.

Секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Алексей Данилов прокомментировал последнее заявление ОПЗЖ по ситуации в стране.

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ОПЗЖ – это филиал "Единой России" в Украине

Алексей Данилов отметил, что Украина страдает от российской военной агрессии, сопровождающееся оккупацией Крыма и отдельных районов Востока. Однако в Украине есть оппозиция не к власти, а оппозиция к государству, к самому факту ее существования.

Он подчеркнул, что дерзость последнего партийного обращения ОПЗЖ относительно политической ситуации в Украине вызывает особое удивление.

Фактически российская филиал "Единой России" в лице ОПЗЖ ставит ультиматум и шантажирует не только Украину, но и мир угрозой развязывания войны в Европе путем активизации военных действий на Востоке Украины,

– отметил секретарь СНБО.

И добавил, что политсила угрожает Украине на украинской земле, намекая на российские войска, которые они рассматривают как свой актив давления на украинскую власть и мировое сообщество.

ОПЗЖ противодействия государству

По словам Данилова, ОПЗЖ фактически дублирует и развивает российские пропагандистские нарративы о "травлю " инакомыслия", "внутренний конфликт", "притеснение русского языка" и прочую кремлевскую бред.

Секретарь СНБО также отметил, что участники этой "оппозиции" – те люди и политические силы, которые в течение нескольких десятилетий системно и комплексно выстраивали кланово-олигархическое государство с коррупционной судебной системой, с законами – правилами, выписанными под "схемы" и "откаты", с вертикалью государственного управления, настроенной на высасывание ресурсов из государства и "распил" бюджетных средств.

И сегодня, когда Владимир Зеленский ломает устоявшийся коррупционно-олигархический механизм, эта "оппозиция" к государству активизировала все возможные средства и методы противодействия,

– продолжил Данилов.

И добавил, что представители ОПЗЖ призывают к правосудию в судах, которые они коррумпировали. "Для них справедливый суд – это суд над Василием Стусом 1980 года", – уточнил секретарь СНБО.

Он заверил, что действия власти открыты и прозрачны, а также поблагодарил украинский народ и иностранных партнеров за поддержку.

Справка. Ранее партия ОПЗЖ обнародовала заявление, в котором отметила, что "политическая ситуация в Украине давно вышла из правового поля и превратилась в массовую политическую травлю инакомыслие".