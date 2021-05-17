Олексій Данілов заявив, що "Опозиційна платформа – За життя" – це російська філія "Єдиної Росії". Партія ставить ультиматум і шантажує не лише Україну, але й світ загрозою розв'язання війни в Європі через загострення на Сході України.

Секретар Ради з нацбезпеки та оборони Олексій Данілов прокоментував останню заяву ОПЗЖ щодо ситуації у країні.

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ОПЗЖ – це філія "Єдиної Росії" в Україні

Олексій Данілов зазначив, що Україна страждає від російської військової агресії, що супроводжується окупацією Криму та окремих районів Сходу. Однак в Україні є опозиція не до влади, а опозиція до держави, до самого факту її існування.

Він наголосив, що зухвалість останнього партійного звернення ОПЗЖ щодо політичної ситуації в Україні викликає особливе здивування.

Фактично російська філія "Єдиної Росії" в особі ОПЗЖ ставить ультиматум і шантажує не тільки Україну, але й світ загрозою розв'язання війни в Європі шляхом активізації військових дій на Сході України,

– зазначив секретар РНБО.

Та додав, що політсила погрожує Україні на українській землі, натякаючи на російські війська, які вони розглядають як свій актив тиску на українську владу та світову спільноту.

ОПЗЖ протидії державі

За словами Данілова, ОПЗЖ фактично дублює й розвиває російські пропагандистські наративи про "травлю инакомыслия", "внутренний конфликт", "притеснение русского языка" та іншу кремлівську маячню.

Секретар РНБО також зазначив, що учасники цієї "опозиції" – ті люди та політичні сили, які протягом кількох десятиріч системно та комплексно вибудовували кланово-олігархічну державу з корупційною судовою системою, із законами – правилами, виписаними під "схеми" та "відкати", з вертикаллю державного управління, налаштованою на висмоктування ресурсів з держави та "розпил" бюджетних коштів.

І сьогодні, коли Володимир Зеленський ламає усталений корупційно-олігархічний механізм, ця "опозиція" до держави активізувала всі можливі засоби та методи протидії,

– продовжив Данілов.

Та додав, що представники ОПЗЖ закликають до правосуддя у судах, які вони корумпували. "Для них справедливий суд – це суд над Василем Стусом 1980 року", – уточнив секретар РНБО.

Він запевнив, що дії влади відкриті та прозорі, а також подякував українському народу та іноземним партнерам за підтримку.

Довідка. Раніше партія ОПЗЖ оприлюднила заяву, у якій зазначила, що "політична ситуація в Україні давно вийшла з правового поля і перетворилася на масову політичну травлю інакомислення".