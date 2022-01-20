Оранжевая зона карантина в Украине расширилась: где самая критическая ситуация

По состоянию на 20 января в оранжевой карантинной зоне находятся 7 областей. Так, за последние сутки "оранжевыми" стали еще 2 региона.

Речь идет о Тернопольской и Житомирской областях. Остальные регионы страны пока находятся в желтой зоне.

Важно COVID-19 возвращается: за сутки в Украине обнаружили более 18 тысяч больных

"Оранжевые" регионы:

Ивано-Франковская область. Там превышены показатели новых случаев заражения, а также уровня и динамики госпитализаций. Ровненская – критический показатель новых случаев заражения. Сумская – критический показатель новых случаев заражения. Черновицкая – критический показатель новых случаев заражения. Львовская – критическая динамика госпитализаций. Тернопольская – критический коэффициент выявления новых случаев. Житомирская – критический коэффициент выявления новых случаев.

Какова ситуация в других регионах

оранжевый уровень эпидемической опасности не имеет дополнительных ограничений – он является сигналом того, что регион приближается к красной зоне. Но при необходимости местные органы власти могут вводить дополнительные ограничения самостоятельно.

Уровень заболеваемости по стране растет – сейчас 289 на 100 тысяч населения. В то же время оптимальный показатель – не более 75 на 100 тысяч человек. Коэффициент выявления случаев инфицирования составляет 15% при норме ≤20% / <4%. А вот охват тестирования находится на уровне 1 268 при минимальной норме 300 на 100 тысяч населения.

Загруженность больниц

Уровень госпитализаций из-за COVID-19 довольно низкий – 32 при максимальной норме 60 на 100 тысяч населения. Динамика уровня госпитализаций несколько возросла. Теперь она составляет 21,7% при допустимой норме в 50%. Между тем загруженность коек с кислородом немного выросла и составляет 24,3% (допустимая норма – 65%).



Зоны карантина в Украине / Инфографика Минздрава



Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала