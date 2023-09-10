Он обосновал свое председательство до 2034 тем, что война и эпидемия коронавируса забрали у него 4 года.
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Орбан объяснил, почему хочет быть главой правительства так долго
В своей речи за закрытыми дверями Орбан отметил, что, хотя популярность его правительства в последнее время снизилась, но якобы не так сильно, как у других европейских руководящих партий. Он привел пример Германии, где оппозиционные партии сейчас более популярны, чем руководящие.
Премьер-министр назвал экономические трудности главной причиной потери популярности "Фидес", заявив, что "общество привыкло не к этому, а к постоянному росту".
По его словам, впервые за 10 лет реальная заработная плата падает. Однако глава венгерского правительства оптимистично настроен по этому поводу, ведь верит, что тенденция изменится к концу года и она снова вырастет.
Орбан также заявил, что популярность его партии упала меньше, чем в других странах Европы, потому что избиратели учитывают политические, экономические и идеологические соображения. Мол, у "Фидеса" сильный костяк, а правительство "не тянет за собой интеллектуальный вакуум".
Он добавил, что лидерству также способствовала слабость оппозиции и отсутствие мер жесткой экономии, затрагивающих людей. По словам венгерских журналистов, в этом контексте следует упомянуть, что с момента выборов население испытало экономические трудности в достаточно многих сферах:
- частичное введение повышения коммунальных платежей,
- уменьшение семейных выплат,
- отмена замораживания цен на бензин и замораживания цен в целом,
- повышение акцизов и многие другие меры.
Однако все эти меры не показали значительного падения популярности в существующих социологических опросах.
Кроме этого, венгерский премьер заявил, что видит серьезную угрозу со стороны исламизации Европы. Он считает, что христианские общины с Запада в обозримом будущем будут убегать в Венгрию из-за этого.
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Орбан хочет укрепить Венгрию
Премьер-министр Венгрии заявил, что хочет видеть страну большой, сильной и богатой, чтобы мир ее уважал. Орбан поделился своим "большим планом", состоящим из 15 пунктов, который должен помочь этого достичь, в частности:
- достижение демографического поворота – страна все еще далека от этого,
- создание экономики, основанной на труде,
- стать кредитором и современной индустриальной страной, а не заемщиком,
- венгерские предприниматели должны инвестировать за границей и привозить доходы домой,
- военное развитие,
- введение цифрового гражданства,
- энергетическая самодостаточность, предполагающая перевод АЭС Пакш на французское топливо вместо российского.