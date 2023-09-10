Он обосновал свое председательство до 2034 тем, что война и эпидемия коронавируса забрали у него 4 года.

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Орбан объяснил, почему хочет быть главой правительства так долго

В своей речи за закрытыми дверями Орбан отметил, что, хотя популярность его правительства в последнее время снизилась, но якобы не так сильно, как у других европейских руководящих партий. Он привел пример Германии, где оппозиционные партии сейчас более популярны, чем руководящие.

Премьер-министр назвал экономические трудности главной причиной потери популярности "Фидес", заявив, что "общество привыкло не к этому, а к постоянному росту".

По его словам, впервые за 10 лет реальная заработная плата падает. Однако глава венгерского правительства оптимистично настроен по этому поводу, ведь верит, что тенденция изменится к концу года и она снова вырастет.

Орбан также заявил, что популярность его партии упала меньше, чем в других странах Европы, потому что избиратели учитывают политические, экономические и идеологические соображения. Мол, у "Фидеса" сильный костяк, а правительство "не тянет за собой интеллектуальный вакуум".

Он добавил, что лидерству также способствовала слабость оппозиции и отсутствие мер жесткой экономии, затрагивающих людей. По словам венгерских журналистов, в этом контексте следует упомянуть, что с момента выборов население испытало экономические трудности в достаточно многих сферах:

частичное введение повышения коммунальных платежей,

уменьшение семейных выплат,

отмена замораживания цен на бензин и замораживания цен в целом,

повышение акцизов и многие другие меры.

Однако все эти меры не показали значительного падения популярности в существующих социологических опросах.

Кроме этого, венгерский премьер заявил, что видит серьезную угрозу со стороны исламизации Европы. Он считает, что христианские общины с Запада в обозримом будущем будут убегать в Венгрию из-за этого.

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Орбан хочет укрепить Венгрию

Премьер-министр Венгрии заявил, что хочет видеть страну большой, сильной и богатой, чтобы мир ее уважал. Орбан поделился своим "большим планом", состоящим из 15 пунктов, который должен помочь этого достичь, в частности:

достижение демографического поворота – страна все еще далека от этого,

создание экономики, основанной на труде,

стать кредитором и современной индустриальной страной, а не заемщиком,

венгерские предприниматели должны инвестировать за границей и привозить доходы домой,

военное развитие,

введение цифрового гражданства,

энергетическая самодостаточность, предполагающая перевод АЭС Пакш на французское топливо вместо российского.

Любопытно! ЕС приостановил выделение более 30 миллиардов долларов США, предназначенных для Венгрии, из-за проблем с коррупцией и верховенством права в стране. Отношения Будапешта с США, союзником НАТО, также испортились, поскольку Орбан отверг требования ослабить контроль и снизить уровень дружественности отношений его правительства с Китаем и Россией.