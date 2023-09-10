Він обґрунтував своє головування до 2034 року тим, що війна та епідемія коронавірусу забрали у нього 4 роки.

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Орбан пояснив, чому хоче буди главою уряду так довго

У своїй промові за зачиненими дверима Орбан зазначив, що, хоча популярність його уряду останнім часом знизилася, проте нібито не так сильно, як в інших європейських керівних партій. Він навів приклад Німеччини, де опозиційні партії зараз більш популярні, ніж керівні.

Прем'єр-міністр назвав економічні труднощі головною причиною втрати популярності "Фідес", заявивши, що "суспільство звикло не до цього, а до постійного зростання".

За його словами, вперше за 10 років реальна заробітна плата падає. Проте глава угорського уряду оптимістично налаштований щодо цього, адже вірить, що тенденція зміниться до кінця року і вона знову зросте.

Орбан також заявив, що популярність його партії впала менше, ніж в інших країнах Європи, бо виборці зважують на політичні, економічні та ідеологічні міркування. Мовляв, "Фідес" має сильний кістяк, а уряд "не тягне за собою інтелектуального вакууму".

Він додав, що лідерству також сприяла слабкість опозиції та відсутність заходів жорсткої економії, які б зачіпали людей. За словами угорських журналістів, у цьому контексті варто згадати, що з моменту виборів населення відчуло економічні труднощі в досить багатьох сферах:

часткове запровадження підвищення комунальних платежів,

зменшення сімейних виплат,

скасування заморожування цін на бензин і заморожування цін загалом,

підвищення акцизів та багато інших заходів.

Однак всі ці заходи не показали значного падіння популярності в наявних соціологічних опитуваннях.

Окрім цього, угорський прем'єр заявив, що бачить серйозну загрозу з боку ісламізації Європи. Він вважає, що християнські громади із Заходу в осяжному майбутньому тікатимуть в Угорщину через це.

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Орбан хоче зміцнити Угорщину

Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що хоче бачити країну великою, сильною і багатою, щоб світ її поважав. Орбан поділився своїм "великим планом", який складається з 15 пунктів, який має допомогти цього досягти, зокрема:

досягнення демографічного повороту – країна все ще далека від цього,

створення економіки, заснованої на праці,

стати кредитором і сучасною індустріальною країною, а не позичальником,

угорські підприємці повинні інвестувати за кордоном і привозити прибутки додому,

військовий розвиток,

запровадження цифрового громадянства,

енергетична самодостатність, що передбачає переведення АЕС Пакш на французьке паливо замість російського.

Цікаво! ЄС призупинив виділення понад 30 мільярдів доларів США, призначених для Угорщини, через проблеми з корупцією та верховенством права в країні. Відносини Будапешта зі США, союзником НАТО, також зіпсувалися, оскільки Орбан відкинув вимоги послабити контроль і знизити рівень дружності відносин його уряду з Китаєм і Росією.