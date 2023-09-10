Він обґрунтував своє головування до 2034 року тим, що війна та епідемія коронавірусу забрали у нього 4 роки.
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Орбан пояснив, чому хоче буди главою уряду так довго
У своїй промові за зачиненими дверима Орбан зазначив, що, хоча популярність його уряду останнім часом знизилася, проте нібито не так сильно, як в інших європейських керівних партій. Він навів приклад Німеччини, де опозиційні партії зараз більш популярні, ніж керівні.
Прем'єр-міністр назвав економічні труднощі головною причиною втрати популярності "Фідес", заявивши, що "суспільство звикло не до цього, а до постійного зростання".
За його словами, вперше за 10 років реальна заробітна плата падає. Проте глава угорського уряду оптимістично налаштований щодо цього, адже вірить, що тенденція зміниться до кінця року і вона знову зросте.
Орбан також заявив, що популярність його партії впала менше, ніж в інших країнах Європи, бо виборці зважують на політичні, економічні та ідеологічні міркування. Мовляв, "Фідес" має сильний кістяк, а уряд "не тягне за собою інтелектуального вакууму".
Він додав, що лідерству також сприяла слабкість опозиції та відсутність заходів жорсткої економії, які б зачіпали людей. За словами угорських журналістів, у цьому контексті варто згадати, що з моменту виборів населення відчуло економічні труднощі в досить багатьох сферах:
- часткове запровадження підвищення комунальних платежів,
- зменшення сімейних виплат,
- скасування заморожування цін на бензин і заморожування цін загалом,
- підвищення акцизів та багато інших заходів.
Однак всі ці заходи не показали значного падіння популярності в наявних соціологічних опитуваннях.
Окрім цього, угорський прем'єр заявив, що бачить серйозну загрозу з боку ісламізації Європи. Він вважає, що християнські громади із Заходу в осяжному майбутньому тікатимуть в Угорщину через це.
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Орбан хоче зміцнити Угорщину
Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що хоче бачити країну великою, сильною і багатою, щоб світ її поважав. Орбан поділився своїм "великим планом", який складається з 15 пунктів, який має допомогти цього досягти, зокрема:
- досягнення демографічного повороту – країна все ще далека від цього,
- створення економіки, заснованої на праці,
- стати кредитором і сучасною індустріальною країною, а не позичальником,
- угорські підприємці повинні інвестувати за кордоном і привозити прибутки додому,
- військовий розвиток,
- запровадження цифрового громадянства,
- енергетична самодостатність, що передбачає переведення АЕС Пакш на французьке паливо замість російського.