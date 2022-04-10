Советник главы Офиса Президента отметил, что все оно будет отходить, потому что не честно, не правдиво, не технологично – оно все умрет вместе с Россией. Об этом политик сообщил в эфире одного из телеканалов.
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Россия не имеет сегодня исторической перспективы ни одной и потому все, что есть пророссийское в Европе, оно будет постепенно умирать,
– сказал Михаил Подоляк.
"Понятно, что Россия тратит определенный объем средства на то, чтобы поддерживать таких людей, как Орбан. Россия вообще тратила много денег на пропаганду, политические элиты, политические лобби", – продолжил чиновник.
Что известно об ОрбанеВиктор Орбан – одиозный политик, премьер-министр Венгрии, неоднократно открыто поддерживавший Путина. Уже в течение 45 дней он не разрешает поставлять оружие Украине через территорию своей страны, а также не собирается вводить санкции против России. На днях Орбан шокировал весь мир, поставил под сомнения зверства русской армии на Киевщине.
Будущее – это Украина
Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина – это будущее, это совсем другой контур безопасности в Европе.
И в принципе нужно стоять рядом с паном Зеленским, а не думать о Путине, как об одной из возможностей энергетических поставок для Европы,
– добавил он.
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