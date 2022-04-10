Радник голови Офісу Президента зазначив, що все воно буде відходити, бо не є чесним, не є правдивим, не є технологічне – воно все вмре разом із Росією. Про це політик повідомив у ефірі одного з телеканалів.
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Росія немає сьогодні історичної перспективи жодної і тому все, що є проросійське в Європі, воно буде поступово вмирати також,
– сказав Михайло Подоляк.
"Зрозуміло, що Росія витрачає певний обсяг кошті на те, аби підтримувати таких людей, як Орбан. Росія взагалі витрачала багато грошей на пропаганду, політичні еліти, політичний лобізм", – продовжив посадовець.
Радник глави Офісу Президента наголосив, що Володимир Зеленський ціною того, що Україна стоїть на заваді Росії, зламав у Європі розуміння, як не треба.
Що відомо про ОрбанаВіктор Орбан – одіозний політик, прем'єр-міністр Угорщини, який неодноразово відкрито підтримував Путіна. Вже протягом 45 днів він не дозволяє постачати зброю Україні через територію своєї держави, а також відмовляється запроваджувати санкції проти Росії. Днями Орбан шокував увесь світ, поставивши під сумнів звірства російської армії на Київщині.
Майбутнє – це Україна
Михайло Подоляк підкреслив, що Україна – це майбутнє, це зовсім інший контур безпеки в Європі.
І в принципі треба стояти поруч з паном Зеленським, а не думати про Путіна, як про одну з можливостей енергетичних поставок для Європи,
– додав він.
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