Радник голови Офісу Президента зазначив, що все воно буде відходити, бо не є чесним, не є правдивим, не є технологічне – воно все вмре разом із Росією. Про це політик повідомив у ефірі одного з телеканалів.

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Росія немає сьогодні історичної перспективи жодної і тому все, що є проросійське в Європі, воно буде поступово вмирати також,

– сказав Михайло Подоляк.

"Зрозуміло, що Росія витрачає певний обсяг кошті на те, аби підтримувати таких людей, як Орбан. Росія взагалі витрачала багато грошей на пропаганду, політичні еліти, політичний лобізм", – продовжив посадовець.

Радник глави Офісу Президента наголосив, що Володимир Зеленський ціною того, що Україна стоїть на заваді Росії, зламав у Європі розуміння, як не треба.

Що відомо про Орбана Віктор Орбан – одіозний політик, прем'єр-міністр Угорщини, який неодноразово відкрито підтримував Путіна. Вже протягом 45 днів він не дозволяє постачати зброю Україні через територію своєї держави, а також відмовляється запроваджувати санкції проти Росії. Днями Орбан шокував увесь світ, Віктор Орбан – одіозний політик, прем'єр-міністр Угорщини, який неодноразово відкрито підтримував Путіна. Вже протягом 45 днів він не дозволяє постачати зброю Україні через територію своєї держави, а також відмовляється запроваджувати санкції проти Росії. Днями Орбан шокував увесь світ, поставивши під сумнів звірства російської армії на Київщині.

Майбутнє – це Україна

Михайло Подоляк підкреслив, що Україна – це майбутнє, це зовсім інший контур безпеки в Європі.

І в принципі треба стояти поруч з паном Зеленським, а не думати про Путіна, як про одну з можливостей енергетичних поставок для Європи,

– додав він.

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