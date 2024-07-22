Орбан обвинил ЕС в разжигании войны и призвал искать прямых дипломатических контактов с Россией. Однако в Германии напомнили: мир зависит от Путина. Если российский диктатор выведет свои войска из Украины, мир наступит уже завтра.

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В Евросоюзе проведут "разбор полетов" Орбана

Министры иностранных дел Евросоюза 22 июля обсудят поездки Виктора Орбана в Россию и КНР, а еще пророссийские заявления венгерского премьера. Об этом сказал в комментариях журналистам Жозеп Боррель.

Часть заседания пройдет с ограниченным доступом. Уделят внимание "миротворческой миссии Орбана" и его обвинениям в сторону Евросоюза.

Это абсолютно неприемлемо. Евросоюз поддерживает Украину и стремится закончить эту войну на основе принципов Устава ООН. Мы поговорим, как страны-члены оценивают такую позицию страны, которая в настоящее время по ротационному принципу председательствует в ЕС. ЕС не "толкает к войне", речь идет о защите Украины, которая подверглась агрессии,

– объяснил Боррель.

Ранее в ЕС говорили о том, что их институты не должны попасть в ловушку Орбана, а законодательство должно использоваться для защиты союза.

Как Европа собирается поддерживать украинскую энергетику

На Западе понимают, что надо избежать полного разрушения украинской энергетической инфраструктуры и смягчить последствия уже нанесенного ущерба до того, как придет зима.

Боррель сказал, что 70% генерационных мощностей Украины уже разрушено, поэтому зимой будет еще сложнее. Он будет призывать страны-члены предоставить больше поддержки украинцам, чтобы можно было отстроить утраченные мощности или создать им замену.

Конечно, не обойдут вниманием и проблему ПВО. Сразу после визита Орбана в Москву россияне нанесли коварный удар по детской больнице "Охматдет". В Украине тогда отметили: это сигнал от Путина о том, чтобы он не собирается останавливаться.

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Орбан против ЕС

Виктор Орбан опубликовал свое скандальное письмо к Шарлю Мишелю, в котором предлагает искать примирения с Россией. СМИ узнали об этом письме, поэтому премьер Венгрии решил обнародовать его.

В ответном письме Шарль Мишель отметил: председательство в Совете не дает мандат премьер-министру Венгрии действовать от имени ЕС. Россия является агрессором, а Украина – жертвой, которая реализует свое законное право на самооборону.