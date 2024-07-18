Как и ранее сообщали журналисты Bild, текст письма действительно подтверждает, что Орбан поехал в Москву, чтобы восстановить с ней прямые дипломатические контакты.

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"Мирная миссия" Орбана

18 июля текст письма Виктора Орбана к Шарлю Мишелю появился на официальном портале венгерского правительства.

Поскольку фрагменты моего отчета для президента Евросовета о моей мирной миссии стали известны, я решил раскрыть весь документ – для ясности и контекста,

– отметил венгерский премьер в соцсети "Х" и добавил ссылку на свое скандальное письмо.

Так, в нем Орбан предлагает инициировать обсуждение следующих предложений:

проведение политических переговоров на высоком уровне с Китаем о способах следующей мирной конференции;

поддерживая нынешние политические контакты высокого уровня с Украиной, снова открыть прямые линии дипломатического общения с Россией и реабилитацию таких прямых контактов в нашем политическом общении;

запуск координированного политического наступления на Глобальный Юг, благодарность которого ЕС якобы потерял из-за своей позиции по войне в Украине, что привело к глобальной изоляции трансатлантического сообщества.

Известно, что Шарль Мишель довольно жестко ответил Орбану на его письмо.

Напомним, что Урсула фон дер Ляйн, вновь избранная на должность председателя Еврокомиссии, прошлась по Орбану из-за его несанкционированных "зарубежных поездок". Президент Зеленский тоже отреагировал на поездку венгерского премьера в Россию.