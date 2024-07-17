Он также подчеркнул на "турне" Орбана, что позиция Европейского Союза по поддержке Украины была единодушно согласована и останется непоколебимой в обозримом будущем.

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Что еще сказал Мишель о письме Орбана

В своем заявлении Мишель признал взгляды и предложения венгерского премьер-министра по Украине, но подчеркнул, что позиция ЕС в отношении нашего государства была согласована консенсусом и подтверждена во время последнего саммита лидеров в июне.

Он также отметил, что Венгрия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС на ротационной основе, не имеет мандата представлять объединение на международной арене.

Я четко заявил об этом еще до вашего визита в Москву, и впоследствии это повторил высокий представитель Боррелем в его заявлении от 5 июля,

– подчеркнул президент Европейского Совета.

В то же время Мишель отвергает утверждение Орбана, что ЕС проводил "провоенную политику", указывая, что ситуация выглядит наоборот: "Россия является агрессором, а Украина – жертвой, которая реализует свое законное право на самооборону".

Кроме того, в своем письме президент Европейского Совета Мишель опроверг утверждение премьер-министра Венгрии Орбана, что ЕС продвигает "провоенную политику". Мишель подчеркнул, что реальность совершенно противоположная: Россия выступает в роли агрессора, а Украина просто защищается в пределах своих прав.

Также Мишель отметил важность привлечения Украины к любым дискуссиям по ситуации, сложившейся ситуации. Ведь ни одна дискуссия об Украине не может происходить без Украины.

"ЕС последовательно стремится создать широкую международную поддержку всеобъемлющего, справедливого и длительного мира на основе Устава ООН и международного права в соответствии с ключевыми принципами и целей украинской Формулы мира. Евросоюз не жалеет усилий, чтобы связаться со всеми партнерами в этом плане, включая Китай", – подчеркнул он.

Президент Европейского Совета также отметил, что копию этого письма получат государства-члены ЕС. О переписке также уведомят Украину.

Ранее Виктор Орбан обратился с письмом к Шарлю Мишелю с результатами своей самопровозглашенной "мирной инициативы". Орбан прогнозирует "значительную эскалацию российской агрессии против Украины в ближайшее время". Венгерский лидер выступает за переговоры с Китаем по организации мирного саммита и призывает к восстановлению дипломатических отношений с Россией. Кроме того, Орбан предлагает "политическое наступление" в регионе Глобального Юга.