Він також підкреслив на "турне" Орбана, що позиція Європейського Союзу щодо підтримки України була одностайно узгоджена і залишиться непохитною в осяжному майбутньому.

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Що ще сказав Мішель про лист Орбана

У своїй заяві Мішель визнав погляди та пропозиції угорського прем'єр-міністра щодо України, але підкреслив, що позиція ЄС стосовно нашої держави була узгоджена консенсусом і підтверджена під час останнього саміту лідерів у червні.

Він також зазначив, що Угорщина, яка наразі головує в Раді ЄС на ротаційній основі, не має мандату представляти об'єднання на міжнародній арені.

Я чітко заявив про це ще до вашого візиту до Москви, і згодом це повторив високий представник Боррелем у його заяві від 5 липня,

– підкреслив президент Європейської Ради.

Водночас Мішель відкидає твердження Орбана щодо того, що ЄС провадив "провоєнну політику", вказуючи, що ситуація виглядає навпаки: "Росія є агресором, а Україна – жертвою, яка реалізує своє законне право на самооборону".

Окрім того, у своєму листі президент Європейської Ради Мішель спростував твердження прем'єр-міністра Угорщини Орбана про те, що ЄС просуває "провоєнну політику". Мішель підкреслив, що реальність зовсім протилежна: Росія виступає в ролі агресора, а Україна просто захищається в межах своїх прав.

Також Мішель наголосив на важливості залучення України до будь-яких дискусій щодо ситуації, що склалася. Адже жодна дискусія про Україну не може відбуватися без України.

"ЄС послідовно прагне створити широку міжнародну підтримку всеосяжного, справедливого та тривалого миру на основі Статуту ООН і міжнародного права відповідно до ключових принципів і цілей української Формули миру. Євросоюз не шкодує зусиль, щоб зв’язатися з усіма партнерами в цьому плані, включно з Китаєм", – підкреслив він.

Президент Європейської Ради також відзначив, що копію цього листа отримають держави-члени ЄС. Про листування також повідомлять Україну.

Раніше Віктор Орбан звернувся листом до Шарля Мішеля з результатами своєї самопроголошеної "мирної ініціативи". Орбан прогнозує "значну ескалацію російської агресії проти України найближчим часом". Угорський лідер виступає за переговори з Китаєм щодо організації мирного саміту і закликає до відновлення дипломатичних відносин з Росією. Крім того, Орбан пропонує "політичний наступ" у регіоні Глобального Півдня.