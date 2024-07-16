Так, Орбан предложил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю восстановить дипломатические отношения с Россией. Более того, он заявил, что хочет восстановить уважение стран Глобального Юга, которое якобы ЕС "потеряло из-за позиции по войне в Украине".

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О чем говорится в письме Орбана

По данным СМИ, Шарль Мишель получил письмо от Виктора Орбана, в котором тот привел свою "краткую оценку" недавних переговоров с лидерами Украины, России, Китая, Турции. Сообщается, что венгерский премьер высказал "некоторые предложения для рассмотрения" председателю Европейского совета.

Среди всего премьер-министр Венгрии в нем высказал мнение, что якобы интенсивность "военного конфликта" в Украине уже вскоре "радикально усилится". Поэтому венгерский представитель решил предложить свои идеи решения этой проблемы.

Так, в письме Орбан призывает к переговорам с Китаем о "мирной конференции", восстановление дипломатических отношений с Россией и "политического наступления" на страны Глобального Юга, чье "уважение потеряли из-за позиции по войне в Украине".

Виктор Орбан описал свои недавние переговоры с Дональдом Трампом и раскритиковал действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который по словам венгра, не в состоянии изменить нынешнюю провоенную политику США, поэтому соответственно "не начнет новую".

Таким образом представитель Венгрии восхваляет Трампа и выражает уверенность, что после победы на выборах тот "не будет ждать своей инаугурации, а будет готов немедленно выступить как мирный посредник", потому что якобы "имеет для этого детальные и обоснованные планы".

В то же время Орбан предупреждает, что победа Трампа на выборах дорого будет стоить Европейскому Союзу.

Я более чем убежден, что в случае вероятной победы президента Трампа финансовое бремя между США и ЕС существенно изменится в пользу ЕС, когда речь идет о финансовой поддержке Украины,

– говорит Виктор Орбан.

К слову, в Институте изучения войны говорят, что представители Евросоюза дистанцируются от политической позициии главы венгерского правительства Виктора Орбана относительно войны в Украине. Предварительно, лидеры ЕС не будут участвовать в неформальных встречах под руководством Венгрии.