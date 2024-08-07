Сейчас голосов депутатов для такого решения недостаточно. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, добавив, что если бы поддержка выросла, то этот вопрос могут рассмотреть.

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Как будет развиваться ситуация

По словам политолога, такой прецедент маловероятен. Ведь речь идет о коллективном наказании, когда за действия Виктора Орбана пострадают венгерские граждане. Вряд ли Европейский Союз согласится на такой шаг.

Думаю, если венгерская власть не остановится, то будут последствия в смысле финансирования, возможно, замораживание определенных выплат. Хотя эти средства принадлежат им в соответствии с законами ЕС,

– рассказал Игорь Рейтерович.

Напомним, что Виктор Орбан не раз озвучивал циничные заявления о войне и Украине. Недавно он упростил въезд в Венгрию россиянам и белорусам, которые теперь смогут легко попасть и в другие европейские страны.

В июле 2024 года Орбан встретился с Владимиром Путиным и обсудил с ним "мир в Украине". Впоследствии он написал письмо, в котором склонял Киев к переговорам с врагом.