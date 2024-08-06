Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что премьер-министр Венгрии такими действиями пытается создавать информационные поводы, чтобы доказать ценность своей партии. Он отметил, что в ЕС ни один политик не может самостоятельно принимать решения по ослаблению или усилению визового режима без консультации с партнерами.

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Последствия решения Орбана возле ЕС

Михаил Подоляк отметил, что позволить гражданам России въезд в ЕС – означает сознательно дать им возможность строить агентурную сеть для Кремля.

Члены ЕС недовольны решениями Орбана, ведь если он председательствует в Совете Европейского Союза, то не может единолично принимать решения якобы от имени всего Евросоюза, потому что это наносит репутационный ущерб,

– сказал советник председателя ОП.

Он добавил, что решение Венгрии по смягчению визового режима россиянам и белорусом является неприемлемой позицией на фоне того, что, например, делает Северная Европа, в частности Финляндия и Норвегия. Эти страны блокируют трансграничные отношения с Россией, потому что понимают все риски, которые возникают.

Могут ли страны ЕС не признавать венгерские визы

По мнению Подоляка, Европейскому Союзу стоит заблокировать возможность Венгрии единолично принимать решения. Это надо делать юридически корректно для того, чтобы нельзя было потом обжаловать.

На примере Венгрии видно, что не существует инструментов по ограничению права той или иной страны, которая является членом ЕС, чьи действия деструктивны. Еврокомиссии следует внедрять юридические инструменты, которые можно будет привлечь против Венгрии, чтобы блокировать ее решения,

– высказался он.

Ответ ЕС

По словам советника председателя ОП, Европейский Союз в ответ на самодеятельность Орбана может использовать два инструмента влияния. Первое – запретить визовый режим для россиян и белорусов через определенные юридические или судебные процедуры. Второе – ввести визовый режим с Венгрией, то есть восстановить пропускные пункты и установить границы с этой и другими странами.

Это будет странно, но мне кажется, что надо или юридически, или физически блокировать возможность Венгрии разрушать единство Европейского Союза,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Он также добавил, что Европа готова отслеживать передвижения абсолютно каждого гражданина России и Беларуси.