Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що прем'єр-міністр Угорщини такими діями намагається створювати інформаційні приводи, щоб довести цінність своєї партії. Він зазначив, що у ЄС жоден політик не може самостійно приймати рішення щодо послаблення чи посилення візового режиму без консультації з партнерами.

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Наслідки рішення Орбана біля ЄС

Михайло Подоляк наголосив, що дозволити громадянам Росії в'їзд до ЄС – означає свідомо дати їм можливість будувати агентурну мережу для Кремля.

Члени ЄС не задоволені рішеннями Орбана, адже якщо він головує у Раді Європейського Союзу, то не може одноосібно приймати рішення начебто від імені всього Євросоюзу, бо це завдає репутаційної шкоди,

– сказав радник голови ОП.

Він додав, що рішення Угорщини щодо пом'якшення візового режиму росіянам та білорусом є неприйнятною позицією на фоні того, що, наприклад, робить Північна Європа, зокрема Фінляндія та Норвегія. Ці країни блокують транскордонні відносини з Росією, бо розуміють всі ризики, які виникають.

Чи можуть країни ЄС не визнавати угорські візи

На думку Подоляка, Європейському Союзу варто заблокувати можливість Угорщини одноосібно приймати рішення. Це треба робити юридично коректно для того, щоб не можна було потім оскаржити.

На прикладі Угорщини видно, що не існує інструментів щодо обмеження права тієї чи іншої країни, яка є членом ЄС, чиї дії деструктивні. Єврокомісії варто впроваджувати юридичні інструменти, які можна буде залучити проти Угорщини, щоб блокувати її рішення,

– висловився він.

Відповідь ЄС

За словами радника голови ОП, Європейський Союз у відповідь на самодіяльність Орбана може використати два інструменти впливу. Перше – заборонити візовий режим для росіян та білорусів через певні юридичні чи судові процедури. Друге – ввести візовий режим з Угорщиною, тобто відновити пропускні пункти та встановити кордони з цією та іншими країнами.

Це буде дивно, але мені здається, що треба або юридично, або фізично блокувати можливість Угорщини руйнувати єдність Європейського Союзу,

– підкреслив Михайло Подоляк.

Він також додав, що Європа готова відстежувати пересування абсолютно кожного громадянина Росії та Білорусі.