Тому, цілком імовірно, що Будапешт може лобіювати певний вихід з Євросоюзу. Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа в етері 24 Каналу припустив, чи може прем'єр Віктор Орбан самостійно порушити це питання.

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Чи наважиться Орбан порушити питання про вихід Угорщини з ЄС

Тібор Томпа зазначив, що євроскептицизм панує у демократичних, сильних та розвинених країн, таких як Польща, Німеччина та Франція. Однак Угорщина зовсім не така, вона економічно відстала.

Якби Орбан пробував вийти з ЄС, він би політично цього не пережив,

– припустив він.

Навіть ті 80%, які голосували за прем'єр-міністра Угорщини, хочуть залишитися у Європейському Союзі. Оскільки ЄС забезпечив уряду Орбана не соціалістичну, а комуністичну модель. Країна щороку отримує більш як 7 мільярдів євро.

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Так, частково через те, що Орбан порушив усі засади європейської держави, і понад 20 мільярдів євро заблоковані. Проте Угорщина все одно входить в різні фонди та отримує величезну підтримку. Не кажучи про те, що весь ринок ЄС у розпорядженні угорської економіки.