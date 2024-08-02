Міністр оборони Крістоф Шалай-Бобровницький заявив, що він з великою повагою ставиться до "героїчної та хороброї боротьби українців". За його словами, війна скоро закінчиться.

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Пролунали звинувачення Заходу

Шалай-Бобровницький зробив кілька заяв щодо України під час свого виступу..

Як солдат, я з надзвичайною повагою ставлюсь до героїчної і хороброї боротьби українців, але зусилля щодо мирних переговорів показують, що війна все ближча до кінця,

– наголосив міністр.

Водночас він не пояснив, про які "зусилля" мовиться. Також не уточнював угорський міністр і про те, що вказує на те, що війна скоро завершиться.

Шалай-Бобровницький також звинуватив Захід у "активізації" війни замість її "стримування". Він висловив думку, що це допомогло Росії розбудувати військову промисловість, яка забезпечить необхідний рівень боєприпасів, живої сили і танків.

За його словами, Україна ж вичерпає свої ресурси без допомоги Заходу.