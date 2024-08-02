Министр обороны Кристоф Шалай-Бобровницкий заявил, что он с большим уважением относится к "героической и храброй борьбе украинцев". По его словам, война скоро закончится.

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Прозвучали обвинения Запада

Шалай-Бобровницкий сделал несколько заявлений относительно Украины во время своего выступления...

Как солдат, я с чрезвычайным уважением отношусь к героической и храброй борьбы украинцев, но усилия по мирным переговорам показывают, что война все ближе к концу,

– подчеркнул министр.

В то же время он не объяснил, о каких "усилиях" говорится. Также не уточнял венгерский министр и о том, что указывает на то, что война скоро завершится.

Шалай-Бобровницкий также обвинил Запад в "активизации" войны вместо ее "сдерживания". Он высказал мнение, что это помогло России построить военную промышленность, которая обеспечит необходимый уровень боеприпасов, живой силы и танков.

По его словам, Украина же исчерпает свои ресурсы без помощи Запада.