Орбан усомнился в необходимости существования ЕС: Венгрия угрожает блокировать санкции против России

Венгерский лидер Виктор Орбан считает, что Европейский Союз не выполняет свою миссию. Поэтому премьер Венгрии поднял вопрос, нужно ли существование Евросоюза.

Вызывающее заявление Орбан сделал в Веспреме – одном из городов культуры ЕС в этом году. Премьер-министр Венгрии еще раз раскритиковал Европейский Союз.

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Орбан усиливает антиевропейскую риторику

Во время своего визита в Веспрем он поднял вопрос о том, нужен ли вообще ЕС.

Современная форма европейского сотрудничества была обусловлена двумя миссиями: мир и благополучие. Если он не может выполнить две свои первоначальные миссии, то какой смысл в ЕС?

– сказал Орбан.

Издание Bloomberg отмечает, что антиевропейская риторика венгерского премьера усилилась после того, как Брюссель ужесточил финансовое давление на Венгрию.

Дело в том, что между ЕС и Будапештом возникли споры из-за проблем Венгрии с верховенством закона и коррупцией. Это привело к тому, что Брюссель отказал Будапешту в помощи более чем на 30 миллиардов долларов.

Это также породило предположение о том, что Орбан намерен наконец вывести Венгрию из ЕС, хотя его правительство неоднократно это отрицало.

Орбан утверждает, что ЕС должен отменить санкции, наложенные на Россию, которые он обвиняет в углублении рецессии в Венгрии. Он также призвал ЕС рассмотреть возможность прекращения помощи Украине как способ прекращения войны.

Почему Будапешт угрожает блокировать санкции против России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что из-за внесения Украиной венгерского банка OTP Bank в список спонсоров войны Будапешту "будет очень трудно" договориться с ЕС о новых санкциях против России, информирует Euronews.

То, что OTP Bank попал в список международных спонсоров войны в Украине – скандально и неприемлемо. Это поражает. Это возмутительно. Это скандально,

– заявил он.

Сийярто сказал, что деятельность венгерского банка отвечает международным стандартам и законодательству, и его включение в список спонсоров войны в Украине также может повлиять на санкции ЕС против России.

"Я четко дал понять на встрече министров иностранных дел, что нам будет очень трудно даже начать переговоры по одиннадцатому пакету санкций, пока OTP находится в этом украинском списке. Мы требуем, чтобы украинцы убрали OTP из списка", – подчеркнул Сийярто.

Недавно НАПК объявило, что внесло крупнейший венгерский банк OTP Bank в список спонсоров войны из-за позиции руководства банка продолжать деятельность в России и фактического признания так называемых "ДНР"/"ЛНР".

В банке не согласились с утверждениями и заявили, что сократили присутствие в России и ищут возможности выхода с российского рынка.