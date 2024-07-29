Исключать из ЕС опасно: какие санкции могут вернуть Орбана к реальности

В Польше не удовлетворены заявлениями Виктора Орбана относительно их политики. Заместитель МИД Теофил Бартошевский выразил сомнения, стоит ли Венгрии быть членом ЕС и НАТО, учитывая антиукраинские и антиевропейские слова их премьер-министра.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что Венгрия остается членом НАТО из-за гарантий безопасности. В ЕС ей выгодно быть, ввиду того, что страна имеет там большие средства.

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Выход Венгрии из ЕС и НАТО

По мнению Валерия Клочко, если Венгрия выйдет из ЕС и НАТО, то это будет на пользу Владимиру Путину.

Исключать кого-либо из Европейского Союза и Альянса опасно, потому что это будет подрывать нестабильность этих блоков, что очень хочет Россия,

– подчеркнул он.

Необходимые санкции в отношении Венгрии

Клочок отметил, что Венгрию следует лишить права голоса в Европейском Союзе. Орбан призывает к отмене санкций против России, обосновывая это якобы их неэффективностью.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" подчеркнул, что Дональд Трамп также поддерживает уменьшение санкционной политики. Вероятно, премьер-министр Венгрии своими заявлениями подыгрывает кандидату в предстоящих выборах США и Путину.

Политика Орбана является не привлекательной для ЕС. Я считаю, что именно он, а не Венгрия является опасным для Европейского Союза. Венгерской оппозиции надо помогать бороться за власть демократическим способом,

– сказал Валерий Клочок.