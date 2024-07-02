О главных событиях дня по состоянию на 2 июля, ситуацию на фронте, потери противника, международные события – читайте в материале 24 Канала.
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В Киевской и нескольких областях трижды за ночь звучала тревога
В ночь на 2 июля на Киевщине и в нескольких областях Украины воздушную тревогу объявляли трижды. Была угроза атаки ракетами.
Первый раз в 3:30, уже в 3:56 прозвучал сигнал отбоя.
Однако в 4:19 на Киевщине, Черниговщине и Сумщине объявили повторную тревогу.
В 5:15 тревогу на Киевщине и в северных областях объявили в третий раз. Сирены завыли и на Юге. Опять была угроза атаки ракетами. Очередная опасность миновала через 15 минут.
Россию не избрали в один из главных органов ООН
Россию не избрали в один из главных органов ООН. Речь идет об Экономическом и социальном совете (ЭКОСОС) – одного из шести главных органов ООН.
Орбан приедет в Киев и встретится с Зеленским, - СМИ
Предположительно, уже сегодня, 2 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибудет в Киев с визитом. Отмечается, что у него запланирована встреча с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией.
Игнат прокомментировал удар по аэродрому в Миргороде
1 июля, российские паблики сообщили об ударе по аэродрому города Миргород. Там заявили о якобы уничтожении Су-27. В то же время в Воздушных силах успокоили украинцев.
Удар был. Есть определенные потери, но совсем не такие, как приписывает себе враг, в конце концов они всегда так делают с начала вторжения,
– отметил Юрий Игнат.
Еще двух священников УПЦ МП обменяли на украинских пленных
В Россию передали осужденных священников УПЦ МП Николая Закройца и Александра Лунегова в рамках обмена с Россией, который состоялся 29 июня.
Священник Днепропетровской епархии Лунегов был приговорен к 5 годам по статье об оправдании агрессии против Украины. Закроец же был настоятелем Георгиевского храма УПЦ МП в Ямполе – в октябре 2023 года его осудили на 15 лет за госизмену.
Нидерланды выдали разрешение на экспорт в Украину 24 F-16
Парламент Нидерландов опубликовал письмо, в котором говорится о разрешении на экспорт 24 истребителей F-16 и семи двигателей для этих самолетов для Украины. Отмечается, что истребители F-16 прибудут в Украину "в ближайшее время", но точная дата не называется.