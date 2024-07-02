06:45, 2 июля

В ночь на 2 июля на Киевщине и в нескольких областях Украины воздушную тревогу объявляли трижды. Была угроза атаки ракетами.

Первый раз в 3:30, уже в 3:56 прозвучал сигнал отбоя.

Однако в 4:19 на Киевщине, Черниговщине и Сумщине объявили повторную тревогу.

В 5:15 тревогу на Киевщине и в северных областях объявили в третий раз. Сирены завыли и на Юге. Опять была угроза атаки ракетами. Очередная опасность миновала через 15 минут.