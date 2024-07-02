Есть эффективный способ противодействия – уничтожать авиацию в местах базирования и не только. Авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире 24 Канала подробно объяснил, что нужно Украине для решения вопроса КАБов.

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Что может заставить Россию отогнать самолеты в глубину

Истребитель-бомбардировщик Су-24 является основным типом самолета, который используется для запуска КАБов и одновременно может нести две управляемые авиабомбы. Преимущественно они базируются на двух десятках аэродромов в приграничных областях России, там же происходит и загрузка боеприпасов.

Украина сможет уничтожать российскую авиацию в местах базирования, когда получит высокоточное оружие и разрешение на его использование, отметил авиационный эксперт. После первых ударов Россия отведет самолеты на более глубокие аэродромы.

Если сейчас истребителям достаточно нескольких минут, чтобы долететь с аэродрома до точки пуска у границы с Украиной, то в случае перебазирования части авиации понадобятся часы, чтобы подготовиться и выполнить задание по запуску КАБов.

В этот момент Силы обороны смогут отслеживать и уничтожать российские Су-24. Но нужна комплексная работа – наземные удары и применение систем противовоздушной обороны для сбивания самолетов в воздухе.

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Более того, перечень аэродромов уже известен. Создание новых – это длительный и дорогостоящий процесс. Сейчас происходит расконсервация советских аэродромов, за 2 года полномасштабной войны лишь несколько таких были приведены в порядок. Россияне их используют как резервные аэродромы или аэродромы подскока.

Только расположение самолетов меняется с учетом рисков или средств поражения, которые используются. К примеру, в Воронеже может быть большее количество самолетов, но после одного или двух ударов их могут перетянуть на аэродромы в пределах 200 километров или в глубокую Россию,

– отметил Богдан Долинце.