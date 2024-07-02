06:45, 2 липня

У ніч на 2 липня на Київщині та в кількох областях України повітряну тривогу оголошували тричі. Була загроза атаки ракетами.

Перший раз о 3:30, вже о 3:56 прозвучав сигнал відбою.

Однак о 4:19 на Київщині, Чернігівщині та Сумщині оголосили повторну тривогу.

О 5:15 тривогу на Київщині та в північних областях оголосили втретє. Сирени завили і на Півдні. Знову була загроза атаки ракетами. Чергова небезпека минула за 15 хвилин.