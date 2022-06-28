Труба Орбана: под посольством Венгрии в Варшаве прошел кровавый перформанс

Венгрия с радостью сообщает о том, что обеспечена энергоносителями из России. Убийства мирных украинцев не слишком их беспокоят.

Договоренности и дружеские отношения Венгрии с российскими оккупантами подрывают единство всей Европы. Венгры решили громко продемонстрировать, что в первую очередь будут заботиться о собственных комфорте и достатке, а не защищать ценности, которые российские оккупанты решили просто уничтожить.

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Кровавый перформанс в Варшаве

В столице Польши перед посольством Венгрии прошел перформанс "Дружба" – самый кровавый нефтепровод мира. Венграм хотели показать, по их трубам бегут не энергоносители, а кровь невинных людей.

В ходе перформанса "Виктор Орбан" официально открыл отрезок нефтепровода "Дружба" в Варшаве. По этому поводу он также организовал громкое празднование.

Из трубы лилась "кровь" мирных украинцев, которой "Орбан" всех охотно угощал. Также он приглашал всех потанцевать на костях украинцев.

Участники акции с готовностью танцевали под венгерские хиты и праздновали открытие нефтепровода. Гостями события стали Путин и патриарх Кирилл. Напомним, по требованию Венгрии Кирилла исключили из 6 пакета санкций ЕС против России.

Организаторы акции хотели показать, как сейчас весь мир видит политику Орбана. Пока вся Европа пытается помочь Украине и нанести удар агрессору, Венгрия играет на руку российским оккупантам.

Акция возле посольства Венгрии в Варшаве: фото

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