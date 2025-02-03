В то же время Орбан заявил, что он следует позиции Европейского Союза. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью венгерского премьера Neue Zürcher Zeitung.

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Что заявил Орбан

Премьер-министр Венгрии сообщил, что он остается верным официальной позиции Европейского Союза о признании России как агрессора. В то же время он не ответил, что лично думает по этому поводу.

Давайте оставим оценку историкам. Я политик, и у нас есть решение ЕС. Оно обязывает меня говорить о российской агрессии,

– сказал Орбан.

Он также добавил, что Россия не представляет никаких угроз для Венгрии, даже в контексте требований Владимира Путина о необходимости возвращения к границам НАТО 1997 года. Кроме этого, Орбан говорит, что прямо спросил российского диктатора, "есть ли у него проблемы с членством Венгрии в НАТО", на что тот ответил, что нет.

Венгерский премьер объясняет это тем, что на территории страны не размещено ни одного вооружения, которое Россия бы рассматривала как угрозу. Орбан считает, что Путина прежде всего беспокоит тактическое оружие большой дальности и добавляет, что "достаточно сложно представить, что венгры вторгнутся в Москву".

Отметим, что ранее Орбан также призвал к мирным переговорам между Украиной и Россией. Кроме этого, он заявил, что Украина может стать "Афганистаном ЕС".